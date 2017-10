MARCO CARTA È RINO GAETANO/ Video, il cantante si prepara ad un intenso omaggio (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show, Marco Carta nelle vesti di Rino Gaetano: dopo aver interpretato Seal è alle prese con il ricordo dell’indimenticato cantautore di origini calabresi.

27 ottobre 2017

Marco Carta a Tale e Quale Show 2017

NELLE VESTI DI RINO GAETANO

Tutto pronto per la sesta puntata del programma Tale e Quale Show: atteso in questa serata l’ex vincitore di Amici Marco Carta che dopo aver vestito i panni di Seal, stasera è chiamato a regalare al pubblico un bellissimo ricordo dell’indimenticato Rino Gaetano. Secondo le anticipazioni di queste ore, Carta nello specifico dovrà cantare uno dei pezzi più significativi della produzione musicale di Rino Gaetano: Gianna. Un brano che il cantautore calabrese presentò al Festival di Sanremo del 1978 per poi pubblicarlo qualche settimana più tardi in un 45 giri di cui faceva parte anche la canzone Visto che mi vuoi lasciare. Il 45 giri fu tra i più venduti in quell’anno in Italia ottenendo la certificazione di Disco d’oro. Da sottolineare come Gaetano con questo brano riuscì a salire sul podio di quella edizione del Festival di Sanremo per un brano ancora oggi molto apprezzato cantato e ballato.

MARCO CARTA, IL SUO SEAL ‘SPACCA’ LA GIURIA

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show, Marco Carta si è dovuto confrontare con un artista molto difficile da imitare come Seal ed in particolare nelle celebre canzone Crazy. Naturalmente la somiglianza fisica non è stata eccezionale mentre quella della voce ha saputo spaccare giusto a metà i giurati che hanno proposto delle valutazioni decisamente agli antipodi. Non è stato convincente per Enrico Montesano ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi: rispettivamente, infatti, sono stati 9 e 5 i punti assegnati. Molto più generosi sono stati i giudizi di Loretta Goggi e Christian De Sica che hanno dato all’ex star di Amici 14 punti a testa. Alla fine il risultato complessivo è stato di 42 punti a cui si sono sommati ulteriori 10 punti dati dai concorrenti, permettendo a Marco Carta di chiudere al quinto posto di serata. In classifica generale ora il cantante è secondo con 274 punti a 13 di distanza da Annalisa Minetti. Clicca qui per rivedere Marco Carta nei panni di Seal.

