Matteo Mazzoleni/ Uomini e Donne, il corteggiatore pronto a conquistare Alex Migliorini

Matteo Mazzoleni, il corteggiatore contadino di Uomini e Donne punta a conquistare il cuore di Alex Migliorni che continua ad avere interesse anche per Alessandro D'Amico.

27 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Il trono di Alex Migliorini è ormai entrato nel vivo. Il tronista gay di Uomini e Donne continua ad emozionare i fans. Il tronista è sempre più diviso tra Alessandro D’Amico e Matteo Mazzoleni. Ad oggi, infatti, sono i suoi corteggiatori preferiti e, di fronte all’insofferenza di entrambi, potrebbe decidere di scegliere prima del previsto. Alex, per il momento, sembra più attratto da Alessandro con il quale il feeling è stato immediato. Tuttavia, Matteo Mazzoleni non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è pronto a fare l’impossibile per conquistare il tronista veronese. Matteo, ragazzo semplice che ha fatto outing solo tre anni fa, ha conquistato la ribalta per il suo essere logorroico. Le sue intenzioni, però, sono buone anche se gli opinionisti, Mario Serpa in primis, continua ad avere dei dubbi. Matteo, però, gode del favore del pubblico che lo considera più adatto ad un ragazzo sensibile come Alex. Il tronista, tuttavia, non ha ancora le idee chiare e per la scelta finale potrebbero essere decisive le prossime settimane.

L’AMMISSIONE DEL CORTEGGIATORE

Dopo le prime esterne di conoscenza, Matteo Mazzoleni ha cominciato ad aprirsi con Alex Migliorini a cui ha raccontato parte della sua vita. Nell’esterna che andrà in onda nella puntata odierna del trono classico, si vedrà un incontro più intimo tra Alex e Mattia al punto che il corteggiatore, al termine dell’esterna, ammetterà di voler lasciare lo studio con Alex. Nel frattempo, sui social, Matteo Mazzoleni ha lasciato un messaggio per il tronista. “Ho sempre odiato i quadri con le cornici. Limitano il dipinto. La vita va vissuta senza limiti”, ha scritto su Instagram. Matteo, dunque, non vuole restare in trasmissione per fare da cornice ad un’ipotetica scelta di Alex e Alessandro. Il corteggiatore contadino, come ama definirsi, riuscirà a fare breccia nel cuore del suo tronista?

