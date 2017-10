Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, dopo il bacio, cosa succederà?

Nicolò Fabbri riesce a farsi baciare dalla bella tronista Sabrina Ghio ma la magia si spezza quando esce in lacrime dallo studio per il suo rivale, altra delusione a Uomini e Donne?

27 ottobre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Nuova delusione in arrivo per Nicolò Fabbri? Il bel moretto alla corte di Sabrina Ghio continua il suo percorso per cercare di conquistare la bella tronista ma senza molto successo, almeno nella pratica. Nicolò potrebbe essere perfetto per la tronista, almeno secondo quanto lei stessa ha detto conoscendolo e frequentandolo ma strada facendo, il corteggiatore ha perso punti pur senza volerlo. In un primo momento aveva deciso di organizzare un'uscita di gruppo con gli altri corteggiatori per andare in discoteca e questo già aveva mandato in tilt la bella Sabrina ma riuscirà adesso Nicolò a risalire la china ad un passo da quella che potrebbe essere la scelta? Sembra proprio di sì, almeno secondo le ultime anticipazioni del trono classico.

DOPO IL BACIO, LA FURIA?

Lunedì pomeriggio i giovani sono tornati in studio e, a quanto pare, le notizie su Nicolò Fabbri non sono del tutto positive. Da una parte i fan hanno gongolato felici per via del bacio che lui e Sabrina si sono scambiati in esterna ma, dall'altra, c'è poco da festeggiare alla luce della reazione della tronista. In studio è successo di tuttovisto che Nicolò Raniolo non ha gradito questo bacio e lo ha fatto subito notare lasciando lo studio per andare a fumare una sigaretta. La tronista lo ha seguito ma senza risolvere molto visto che, una volta in studio, ha provato a chiedergli di ballare ma senza ottenere molto se non un sonoro no. Come al prenderà Nicolò a quel punto? Forse la reazione di Raniolo è stata più importante del bacio che Sabrina ha scambiato con lui?

