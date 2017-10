Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, donna diversa, stessa tecnica di corteggiamento?

Nicolò Raniolo sembra ormai pronto a conquistare il cuore di Sabrina Ghio, dopo aver rotto il ghiaccio i due protagonisti di Uomini e donne sembrano proiettati verso il futuro insieme

27 ottobre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Sarà un venerdì diverso quello di oggi per il pubblico di Uomini e donne che oggi potrà vedere in onda proprio il trono classico. Al centro della puntata ci saranno nuovamente i soliti protagonisi e, in particolare, la bella Sabrina Ghio che con i suoi corteggiatori ormai sembra a buon punto. In particolare, l'ex tentatore sembra ormai aver trovato il modo giusto per corteggiare la tronista che, dopo i primi ripensamenti per via della sua condizione di madre, sembra pronta a lasciarsi andare. Il fatto è che la messa in onda è davvero indietro rispetto alle registrazioni del programma tant'è che quella di lunedì scorso potrebbe passare in tv addirittura alla fine di novembre, ad un passo da quelle che potrebbero essere le prime scelte, e allora cosa ne sarà di Sabrina e Nicolò Raniolo?

SI TRATTA SOLO DI UN GIOCO?

I due protagonisti di Uomini e donne si sono già avvicinati molto tanto che si parla già di un primo bacio, è arrivato il momento per la tronista di mollare gli ormeggi e scegliere? Al momento non è ancora stata annunciata alcuna scelta da parte del programma ma le prossime registrazioni del trono classico potrebbero regalarci gli stessi colpi di scena avvenuti con Matteo Marciano e la sua improvvisa scelta di Vittoria. Come la prenderà a quel punto Nicolò Raniolo? Il giovane è davvero molto preso da Sabrina o la sua è solo una tattica e alla fine dirà di no alla tronista? In passato lo abbiamo visto molto pronto a questi colpi di scena e non ci aveva messo molto a corteggiare e conquistare Giorgia Lucini all'epoca di Temptation Island, per lui è solo tutto un gioco?

© Riproduzione Riservata.