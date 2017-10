Oroscopo di oggi 27 ottobre 2017: Paolo Fox, le previsioni della giornata

Oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox di oggi 27 ottobre 2017. Previsioni per Scorpione, Pesci, Acquario, Vergine e tutti gli altri segni zodiacali. Quali sono i segni al top?

27 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox torna con il suo oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 27 OTTOBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni zodiacali Capricorno e Toro. Il Capricorno ha una grande cielo per quanto riguarda la vita di tutti i giorni solo che qualcuno è contrario. I più giovani avranno un'occasione da sfruttare, non bisogna perdere le speranze. Per l'amore andrà meglio da novembre, quindi bisogna aspettare del tempo per evitare di ritrovarsi a vivere una situazione di eccessiva pressione. Di certo il momento sta regalando dei sorrisi, ma serve tempo per riuscire a trovare una soluzione a un momento sentimentale complicato. Per il Toro è un weekend un pochino stancante che porta a delle condizioni di disagio soprattutto se viene messo contro qualcuno. In questo periodo anche i rapporti di coppia possono essere un po' agitati ma non è detto che ci sia una crisi e bisogna recuperare.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo ad analizzare i segni zodiacali che vengono considerati né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Il Leone ha forza, ma questa è alterna e non regala certezze. Il segno si rimprovera di aver ceduto di fronte a delle situazioni complicate con la volontà di fare qualcosa di nuovo. Non si vive un momento entusiasmante, ma in questo momento non si può tornare sui propri passi. L'Ariete deve trasformare la sua vita, questo potrebbe essere il momento per migliorare diverse situazioni che nella vita hanno creato un po' di preoccupazione. Il segno è nervoso da diverso tempo e si sente un po' tormentato dalle circostanze. Se però si cambia potrebbe arrivare una risposta interessante con delle novità che dovrebbero portare a dei sorrisi. Il Cancro può discutere con il partner in un rapporto che rischia di diventare complicato. Attenzione a delle piccole liti familiari.

TOP E FLOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 27 ottobre 2017, dai segni top e flop nella rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. In difficoltà troviamo l'Acquario che è molto stanco anche se la fatica può diventare una ribellione e quindi uno spunto per ribellarsi. Interessante la giornata invece è quella dei Pesci che dovrebbe sfruttare con interesse diverse situazioni proposte dal cielo. Il Sagittario vive delle giornate di grande forza dalle quali può trarre spunti importanti. Si vuole cambiare la vita e per questo si stanno scaricando diversi rapporti che non interessano. Alcuni però dovrebbero fare attenzione ai soldi con un aspetto finanziario da valutare con razionalità. Il Toro vive un weekend molto complicato, stancante e che offre una condizione di disagio difficile da gestire. Sicuramente sarà importante essere tranquilli ed evitare di farsi mille problemi di fronte anche alle più piccole incertezze.

