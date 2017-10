PIERO MAZZOCCHETTI È TOM JONES/ Video, il suo Pavarotti non del tutto convincente (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, Piero Mazzocchetti dopo aver vestito i panni di Luciano Pavarotti questa sera dovrà trasformarsi nel celebre cantante gallese Tom Jones.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Piero Mazzocchetti a Tale e Quale Show 2017

DOVRÀ IMITARE TOM JONES

Il tenore italiano Piero Mazzocchetti sarà uno dei protagonisti più attesi della sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, programma presentato su Rai 1 da Carlo Conti. Dopo aver vestito la scorsa settimana i panni dell’indimenticato maestro Luciano Pavarotti, Piero Mazzocchetti questa sera dovrà trasformarsi nello straordinario artista gallese Tom Jones ed in particolare si esibirà nel brano Delilah. Un imitazione non semplicissima per Mazzocchetti che come nelle precedenti puntate, dovrà soprattutto cercare di tenere a freno la potenza della propria voce. Delilah è un singolo scritto da Barry Mason nel 1968 e che Tom Jones ha portato al successo in tutto il mondo. Infatti, raggiunse il primo posto nella classifiche dei più venduti in tantissimi Paesi nel mondo come la Francia, Germania e Svizzera. Il pezzo è di genere Crossover classico, venne pubblicato sotto l’etichetta Decca con il classico formato a 45 giri.

PIERO MAZZOCCHETTI: UN SESTO POSTO DI SERATA

Nella puntata della scorsa settimana di Tale e Quale Show 2017, Piero Mazzocchetti ha presentato al pubblico l’imitazione di Luciano Pavarotti sulle note di un grande classico della canzone napoletana come ‘O sole mio. Nonostante le premesse ed una certa potenza di voce, i componenti della giuria non hanno colto nella performance di Mazzocchetti una straordinaria somiglianza alla tonalità del celebre tenore modenese. In particolare Mazzocchetti è stato penalizzato dai soli 6 punti che gli ha dato Enrico Montesano mentre Loretta Goggi si è spinta fino ai 12 punti. Christian De Sica ha valutato con 11 punti mentre il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi ha premiato l’esibizione con 10 punti per un totale di 39 a cui poi, nella votazione dei concorrenti, si sono sommati altri 10 punti. Dunque, Mazzocchetti ha chiuso la serata al sesto posto mentre in classifica generale si trova al quinto posto con 230 punti. Clicca qui per rivedere Piero Mazzocchetti nei panni di Luciano Pavarotti.

© Riproduzione Riservata.