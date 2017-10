PLATINETTE E' JAMES BROWN/ Video, riuscirà Mauro Coruzzi a convincere il pubblico? (Tale e quale show 2017)

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, presterà voce e volto a James Brown, celebre stella della musica internazionale. L'artista, nella scorsa puntata di Tale e quale show è stato la Vanoni.

27 ottobre 2017

Platinette a Tale e Quale Shiw 2017

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Tale e quale show 2017 e si sta distinguendo per le sue imitazioni sopra le righe di personaggi molto importanti della musica mondiale. Nella scorsa puntata, quella del 20 ottobre, Platinette ha prestato voce e volto a Onrella Vanoni. La sua imitazione ha fatto ballare pubblico e giuria anche se i telespettatori da casa non hanno trovato molto somigliante le due. Addirittura, c'è chi ha affermato come più che Ornella Vanoni, Platinette sembrasse Sally Spectra di Beautiful. Nella puntata di questa sera 27 ottobre, la Platy nazionale dovrà vedersela con un altro big della musica mondiale e cioè James Brown. Altra prova molto importante, dunque, dopo quelle che hanno visto Coruzzi alle prese con Boy George e Iva Zanicchi. Fino ad oggi, l'imitazione più riuscita di Platinette sembra essere stata quella di Louis Armstrong, che ha fatto emozionare tutti.

PLATINETTE, UNA CONFESSIONE DOLOROSA

Platinette, alle prese con strabilianti imitazioni a Tale e quale show, ha recentemente rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha parlato a tutto tondo della sua vita e ha confessato i suoi rimpianti e il dolore del passato. Infatti, ha confessato come abbia avuto un grande amore in età adolescenziale e che lui e la sua fidanzata dell'epoca decisero di non tenere il bambino che aspettavano. Ha detto come non le manchi avere un figlio ma che grazie alla sua partecipazione ad Amici di qualche anno fa ha assaporato essere genitore ed essere parte di una grande famiglia. Anche a Tale e quale show, Platinette si sente a casa e sicuramente questa esperienza nel programma di Raiuno confermerà la sua grande popolarità. Dopo aver imitato Iva Zanicchi, Boy George e Louis Armstrong, Platinette ha dato vita a Ornella Vanoni, ricevendo complimenti da parte della giuria ma rischiando di cadere nella satira. Nella nuova puntata, l'artista riuscirà a convincere pubblico e critica?

PLATINETTE IMITA JAMES BROWN

Stasera 27 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Tale e quale show che vedrà i nostri vip alle prese con prove sempre più difficili. Mauro Coruzzi, meglio conosciuto ai più come Platinette, si calerà nei panni di James Brown, famosissimo cantante scomparso nel 2006 che è da sempre considerato una delle più influenti figure della musica del XX secolo. Brown ha rappresentato l'evoluzione della musica gospel, rhytm e blues e del soul. Da sempre è stato celebre per la sua presenza scenica e questo aspetto potrebbe venire valorizzato al massimo dall'imitazione di Platinette, il quale è sicuramente a suo agio sul palcoscenico. D'altronde, lo stile di Brown è stato ripreso da molte altre stelle della musica come Mick Jagger, Prince e Michael Jackson, tutte personalità istrioniche e folli. La nuova prova di Platinette riuscirà a entrare nella storia di Tale e quale show?

