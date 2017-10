Replica X Factor 2017 / Live Show: ecco dove vedere la prima puntata in streaming

Replica X Factor 2017, ecco come vedere il primo appuntamento dei Live Show anche in streaming, esiste ancora la visione in chiaro su TV8? Tutte le informazioni.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Replica X Factor 2017

Volete vedere la replica di X Factor 2017? Purtroppo oggi, questa cosa non potrà accadere, non su TV8 almeno. Per quale motivo? Come spesso ribadito, le puntate del talent show di Casa Sky, sono andate in onda in differita a distanza di 24 ore circa, solo nelle prime fasi. In dettaglio, le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, sono stati trasmessi in chiaro mentre dai Live Show di ieri sera, dovrete fare affidamento solo all'abbonamento Sky oppure Now Tv. La fase più delicata ed interessante del programma musicale condotto da Alessandro Cattelan, riguarda sicuramente la sua parte dedicata alle esibizioni in diretta. Ed infatti, durante i Live Show, si ha la possibilità di ascoltare gli inediti dei concorrenti così come di vedere le esibizioni degli ospiti in studio, sul palcoscenico con una serie di brani in anteprima assoluta. Questo è stato il caso di ieri, quando Fedez ha presentato il nuovo singolo in collaborazione con l'amico e socio J-Ax, dal titolo "Sconosciuti da una vita". C'è la possibilità di vedere la replica di X Factor in qualche modo? Scopriamo tutti i suggerimenti da attuare per visionare questa nuova parte del programma musicale in onda su Sky Uno HD.

Replica X Factor 11, ecco come vederla in streaming

Dai Live Show in poi, le puntate di X Factor verranno mandate in onda esclusivamente su Sky Uno HD e Now TV. La scelta è assolutamente comprensibile in quanto, dopo aver fatto "pregustare" al telespettatore ciò che accadrà in questa 11esima edizione del talent show, per poterlo vedere nella sua completezza, bisognerà per forza di cose attivare un abbonamento. Questa cosa è anche accaduta anche durante le precedenti stagioni del programma, con la prima fase in onda anche in chiaro e gli attesissimi Live Show, da visionare solo attraverso Sky. Per i telespettatori abbonati alla Pay TV però, ci sarà modo di visionare comodamente il programma anche in streaming. Basterà infatti, scaricare l'applicazione ufficiale di Sky Go, per vedere la puntata anche in mobilità ovunque voi siate. Successivamente, sempre grazie alla stessa app, potrete guardare anche la sua replica, a distanza di ore dalla messa in onda televisiva. Se non disponete di un abbonamento e non avete intenzione di sottoscriverlo, potete seguire la pagina Facebook del programma ed anche il canale di YouTube dove, costantemente, vengono caricati alcuni contenuti del Live Show.

