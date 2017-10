Rita Bellanza a X Factor 11/ Video, con Le Rondini di Lucio Dalla fa commuovere Levante: promossa o bocciata?

Giudici pazzi di Rita Bellanza che ieri è tornata sul palco di X Factor 2017 con Le Rondini di Lucio Dalla, solo una conferma o qualcosa che è capace di togliere il fiato al pubblico?

27 ottobre 2017 Hedda Hopper

Rita Bellanza, X Factor 2017

Rita Bellanza ha deluso? Il primo live di X Factor 2017 non è stato molto entusiasmante, forse per via della maxi manche con sorpresa finale, forse per via dei brani scelti o solo perché i ragazzi erano alla loro prima diretta, fatto sta che in pochissimi hanno brillato. Tra questi c'è anche la brava Rita Bellanza? Ci sono dubbi al riguardo. Sappiamo bene che la bella cantante è una delle protagoniste delle under donna di Levante ma ieri sera non sembrava davvero pronta a regalarsi sul palco dell'Arena come ha fatto alle Audizioni o ai Bootcamp e il pubblico lo ha capito. L'unica a lasciarsi andare davanti alla sua esibizione è stata proprio la sua coach, Levante, che ha trattenuto a stento le lacrime riempiendo la sua ragazza di complimenti. Clicca qui per vedere il video dell'esibizione.

I GIUDICI CONTENTI DI LEI, MA IL PUBBLICO?

Rita Bellanza a X Factor 11 ha portato il brano Le Rondini di Lucio Dalla raccogliendo il consenso dei giudici che, però non sono stati folgorati dall'esibizione. Se da una parte Fedez ha confermato la sua bravura dall'altra Agnelli ha spiegato che è davvero l'unica che è riuscito a colpirla al di fuori della sua squadra. Complimenti anche da parte di Mara Maionchi che di lei ha detto: “Lei è brava, è intensa, ha una vocalità particolare così come la sua tonalità. Il brano era molto difficile, in memoria di una vita e di un momento di vita, sei stata bravissima". I dubbi potranno scogliersi nella prossima puntata del talent show visto che lei e la sua squadra non solo non sono finiti al ballottaggio ma si sono confermate come possibili protagoniste del prossimo live.

© Riproduzione Riservata.