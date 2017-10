SEX AND THE CITY 2/ Su La5 il film con Sarah Jessica Parker (oggi, 27 ottobre 2017)

Sex and the City 2, il film in onda su La5 oggi, venerdì 27 ottobre 2017. Nel cast: Sarah Jessica Parker e Kristin Davis, alla regia Michael Patrick King. Il dettaglio della trama.

27 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La5

NEL CAST SARAH JESSICA PARKER

Il film Sex and the City 2 va in onda su La5 oggi, venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere comica del 2010 che è stata diretta da Michael Patrick King e interpretata da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall. Sex and the City 2 è il secondo film della serie cinematografica ispirata all'ominima serie tv che in Italia è stata trasmessa su La7. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche italiane nel maggio del 2010, con un solo giorno di ritardo rispetto alla programmazione mondiale. Sarah Jessica Parker, l'interprete che veste i panni di una delle protagoniste principali del film (Carrie Bradshaw), è una famosa attrice americana che nel corso della sua carriera ha preso parte a film come Tutte le strade portano a Roma, Che fine hanno fatto i Morgan? e Capodanno a New York. Il film Sex and The City 2 è stato girato principalmente in Marocco perché l'emirato arabo in cui la storia è ambientata non ha rilasciato l'autorizzazione necessaria a girare il film. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SEX AND THE CITY 2, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film inizia con un ritorno al passato nella vita delle quattro protagoniste, nell'esatto momento in cui Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha si conobbero per la prima volta. Poco dopo la storia torna al presente con le quattro amiche inseparabili impegnate ad organizzare le nozze di Stanford con Anthony. Come al solito, ognuna di loro è alle prese con un difficile momento esistenziale. Carrie, ormai sposata da circa due anni con Mr Big, ha paura che la sua vita matrimoniale possa trasformarsi in un'esperienza stantia e noiosa e che i due possano stufarsi all'improvviso l'uno dell'altra. Charlotte deve invece affrontare un periodo molto complesso aggravato dall'indole di sua figlia più piccola, Rose. La bimba piange in continuazione, gettando la madre sull'orlo di una crisi di nervi imminente. Anche Miranda non sembra passarsela bene. La donna deve fronteggiare il comportamento di un nuovo socio che si presenta come poco collaborativo verso l'universo femminile. Infine, Samantha è in piena crisi esistenziale dovuta alla menopausa. Per i risolvere i loro rispettivi problemi le quattro amiche decideranno di intraprendere un meraviglioso viaggio ad Abu Dhabi.

