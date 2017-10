SHAILA GATTA/ La velina di Striscia la notizia scherza con Enzo Iacchetti

Shaila Gatta, la velina di Striscia la notizia, scherza con Enzo Iacchetti sui social. La ballerina napoletana condivide molti momenti della sua giornata con i suoi fan.

27 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

La bella Shaila Gatta, nuova velina mora di Striscia la notizia, è molto attiva sui social soprattutto con le storie di Instagram, i cui contenuti durano esattamente 24 ore. Ieri la ballerina napoletana ha pubblicato una serie di video: nel primo mostrava il suo outfit con fascia tra i capelli e giubbotto coloratissimo. Nel secondo Shaila ironizzava sul parco auto di Mediaset: “Ecco come mi sento umiliata ogni giorno quando vado a prendere la mia macchina ogni giorno: macchinone e poi la mia piccola piccola macchinina”, commenta mostrando la sua auto parcheggiata. Poi in un video in time-lapse in cui balla in camerino prima della puntata e mostra il nuovo look che ha sfoggiato in puntata: mini felpa arancione e hot pants neri. Nell’ultima clip Shaila scherza con Enzo Iacchetti scherza con i filtri di Instagram. A fine giornata Shaila è andata a cena con il suo fidanzato, il ballerino Jonathan Gerlo: “cena leggera” a base di hamburger.

I COMMENTI DEI FAN

I suoi fan non perdono occasione per farle i complimenti, approfittando dei numerosi post pubblicati da Shaila. “Buona serata bellissima creatura sei sempre sorprendente speciale” e “Un’infinita bellezza intramontabile complimenti”, scrivono due ammiratori su Instagram. E ancora su Facebook: “LA DOLCEZZA DI QUESTA DONNA Shaila Gatta non ha confine” e “bravissima e bellissima dalla testa ai piedi”. Qualcuno commenta le sue origini: “orgoglio napoletano brava”. Ma non tutti apprezzano: “La ragazza perfetta l’unico difetto sono le origini purtroppo”. I fan hanno difeso la velina da questi commenti, Shaila invece segue i “consigli” di Dante Alighieri: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”.

