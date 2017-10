STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna il tg satirico. Luca Abete a Napoli: tra grattacieli e degrado

Striscia la notizia torna questa sera, venerdì 27 ottobre, alle 20,40 su Canale 5. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

27 ottobre 2017 Redazione

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, venerdì 27 ottobre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla trentesima edizione. Ieri sera l’appuntamento con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio è stato seguito da una media di 4.812.000 spettatori con uno share del 18.6%. Il programma di casa Mediaset ha così incassato un’ulteriore sconfitta: su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 5.307.000 spettatori con il 20.5%. Nello studio di Canale 5 ritroveremo le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. In attesa della puntata di stasera, vediamo quale è stato uno dei servizi più seguiti nella puntata di ieri, giovedì 26 ottobre.

LUCA ABETE A NAPOLI

Luca Abete si è recato a Napoli per parlare del contrasto stridente che c’è tra il centro direzionale e i suoi grattacieli e il degrado che si registra in alcune zone circostanti. In un’area grande come 10 campi di calcio sorge l’ex mercato ortofrutticolo, dismesso nel 2007. Da alcune settimana la zona è stata occupata da famiglie rom: le strutture collassano, i nuovi “residenti” hanno prodotto molti rifiuti, ma hanno anche creato un punto wifi (“scroccando” la rete dell’Alberto vicino). Sul luogo è presente la polizia municipale che invita l’inviato di striscia a lasciare l’area perché è sotto sequestro. “C’è una situazione di sequestro in base alla quale poi la procura ha dato una proroga in seguito alla quale poi dovranno essere sgomberati… quindi queste persone che hanno occupato abusivamente sono tra virgolette autorizzate a rimanere qui fino a un termine massimo che gli è stato dato dalla procura”, spiega il poliziotto. Alla fine del servizio Luca Abete lancia il suo appello: “Ci sono bambini che vivono in condizioni disumane”.

