Serena Grandi vs Corinne Clery / L'attrice denuncia la rivale? “A mali estremi...” (Grande Fratello Vip)

Serena Grandi vs Corinne Clery, Grande Fratello Vip: la burrosa attrice è pronta a denunciare la rivale, ecco le ultime dichiarazioni dopo lo scontro televisivo del lunedì sera.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Serena Grandi vs Corinne Clery

Serena Grandi vuole denunciare Corinne Clery? Dopo lo scorso lunedì sera con il confronto nella Casa del Grande Fratello Vip, la burrosa attrice non vuole fermarsi ed alimenta le polemiche ancora una volta. Tra le pagine del settimanale "Nuovo", l'attrice ha manifestato tutta l'intenzione di provvedere con le azioni legali nei confronti dell'attrice francese che con lei ha condiviso un amore: quello per Beppe Ercole. "A mali estremi estremi rimedi: se Corinne ci querelerà, anche noi sporgeremo denuncia! La Clery deve accettare il mio matrimonio con Beppe Ercole, dal quale ho avuto Edoardo, il figlio che sono pronta a difendere con tutta me stessa. Corinne, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, specchiandosi e pesandosi ha ribadito di sentirsi fuori forma e ha fatto una battuta sprezzante: "Quanto mi sento Serena!". E' chiaro che è lei a parlare di noi per avere un po' di visibilità", confessa. Cosa potrebbe fare la Grandi? Scopriamo di seguito, tutti i dettagli della sua ultima intervista.

Serena Grandi pronta a denunciare Corinne Clery?

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Corinne Clery ha avuto più di una volta, l'occasione di parlare della sua "nemica" numero uno: Serena Grandi. Successivamente, dopo le parole dell'attrice francese, la burrosa protagonista de La Grande Bellezza, ha voluto "chiarire" faccia a faccia ma, lo spettacolo offerto ai telespettatori è stato veramente di basso livello. Tra le pagine di "Nuovo", oltre alla volontà di denunciare Corinne, la Grandi ha preso le difese del figlio Edoardo Ercole: "Tante volte Corinne ha parlato male alle spalle di mio figlio per via della sua omosessualità, ma io sono venuta a saperlo. Ho cresciuto un figlio gay e allora? E' una cosa normalissima! L'amore è amore sempre, anche tra persone dello stesso sesso". In ultimo, non si è fatta mancare la nuova stoccata nei confronti della francese: "Screzi - e scherzi - a parte, sono contenta. Vedremo un po' di avanspettacolo; dopo tanto tempo, potremo avere prova di quanto è brava la Clery a recitare". Per quanto tempo andrà avanti questa storia?

