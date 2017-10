Sirene / La fiction fantasy Anticipazioni seconda puntata: Yara e Salvatore sempre più vicini

Sirene, anticipazioni seconda puntata e commento: Daria cercherà di convincere Ares a tornare a casa, mentre Yara, per riconquistare il suo amato, comincerà a...

27 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Sirene, la fiction in onda su Rai Uno

SECONDA PUNTATA, ANTICIPAZIONI TRAMA

Cosa succederà alle Sirene nella seconda puntata in onda il prossimo giovedì? Le anticipazioni rivelano che Yara sarà sempre più intenzionata a riprendere in mano le redini della sua storia con il bel tritone, convinta di non volere un altro futuro se non quello che la sua specie le ha imposto sin da bambina. Ares, dal canto suo, continuerà a voler proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ancora angosciato dalla triste realtà di essere, per la sua specie, l’unico esemplare maschio ancora in grado di riprodursi. Stavolta, però sarà Daria a fare il possibile per convincerlo a tornare in mare aperto, anche se il suo tentativo disperato, a quanto pare, non riuscirà a sortire l’effetto sperato. Yara, però, non resterà con le mani in mano e, pur di riconquistare il suo amore, accetterà di prendere lezioni da Salvatore, che da vero latin lover dovrà spiegarle tutte le strategie da adottare per sembrare agli occhi del suo tritone una vera donna. Riuscirà la protagonista a riportare Ares a casa?

PRIMA PUNTATA: DUE MONDI A CONFRONTO

Sirene, con la sua favola a contatto fra due mondi, segna una vera e propria svolta per Rai Uno, che per la prima volta fa i conti con una fiction dalle atmosfere fantasy che strizza l’occhio alla commedia sentimentale. La trama, tutt'altro che banale, ha inizio dalla contrapposizione fra due realtà apparentemente inconciliabili: la vita pura e semplice in mare aperto delle sirene e quella corrotta e imperfetta sulla terra ferma, per un ritratto che tende a evidenziare prevalentemente i difetti degli esseri umani. Non mancano, però, le stravaganze dell'insondabile mondo delle sirene, messe in luce, soprattutto, da una superba Ornella Muti nel ruolo dell'attempata, ma sempre affascinante, zia Ingrid. Interessante e a tratti insolito il ruolo di Luca Argentero, che incarna perfettamente la figura del protagonista un po’ ingenuo ma dal gran cuore; poco convincente, invece, il personaggio di Yara, messa in ombra da un amore inesistente che influenza in maniera eccessiva il suo ruolo nella serie tv.

© Riproduzione Riservata.