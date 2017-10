Stranger Things 2/ Su Netflix si torna sottosopra con i nuovi episodi della serie rivelazione

I ragazzini di Stranger Things stanno per tornare con un nuovo mostro e nuovi misteri da risolvere, da dove ripartirà la stagione e cosa ci attende in questi episodi?

27 ottobre 2017 Hedda Hopper

Stranger Things 2

Mistero, anni '80 e adrenalina, queste sono le caratteristiche che hanno reso grande Stranger Things, la serie rivelazione della scorsa stagione televisiva. Se a questo ci sommiamo una strepitosa Wynona Ryder le cose assumono un valore ancora più alto. Stranger Things 2 ci terrà compagnia nel fine settimana di Halloween proprio a partire da oggi, 27 ottobre, con l'arrivo di tutti e nove gli episodi della nuova serie ricca di riferimenti ai mitici anni '80 con tanto di nuovi orrori ma anche personaggi tutti da scoprire. Nella finale della prima stagione abbiamo visto Undici sacrificarsi per gli altri e sconfiggere il Demorgorgone. La vita di tutti è tornata alla normalità, per quanto possibile mentre la piccola Undici è sparita nel nulla ma i punti interrogativi hanno riguardato tutti il piccolo Will. Poco prima dei titolo di coda il giovane ha avuto una fugace ma inquietante visione dopo aver vomitato una sorta di lumaca dalla sua bocca e subito abbiamo capito che non era davvero tutto finito.

STRANGER THINGS 2, L'INCIPIT DELLA NUOVA STAGIONE

Stranger Things ci porta un anno dopo gli avvenimenti della prima stagione, è il 1984 e questa volta la cittadina non è in attesa del Natale ma di Halloween. Il giovane Byers sta affrontando ancora il suo disturbo post-traumatico da stress ma tutto peggiora quando in città arriva un'enorme creatura, il Mostro Ombra, pronta a portare gli orrori del Sottosopra nel mondo degli umani. Sin dai primi episodi scopriremo che i ragazzi sono nuovamente pronti ad affrontare il pericolo ma non senza l'aiuto di Undici che non tarderà ad rrivare come ampiamente annunciato anche da teaser e trailer della serie. Insieme a lei ci sarà tante new entry a cominciare dal misterioso Bob che, udite udite, sarà interpretato da una vera icona del cinema degli Anni '80, l'attore che ha prestato il volto a Mikey nel film I Goonies, da sempre fonte d'ispirazione degli ideatori di Stranger Things, Sean Astin. Quale sarà il suo ruolo e perché arriverà in città? Lo scopriremo sin dal primo episodio visto che è una vecchia conoscenza di Joyce. I due avranno una liason?

