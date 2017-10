Tale e Quale Show 2017 / Anticipazioni sesta puntata: chi vincerà? Ecco le nuove esibizioni (oggi, 27 ottobre)

Tale e Quale Show 2017, anticipazion quinta puntata del 27 ottobre: ecco le esibizioni del nuovo appuntamento di Rai1 condotto da Carlo Conti, tutte le informazioni social.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Tale e Quale Show 2017

Stasera, venerdì 27 ottobre, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2017, il programma condotto da Carlo Conti. Chi vincerà la nuova puntata? Annalisa Minetti è sicuramente la punta di diamante di questa gloriosa edizione. Le sue numerose vittorie, forse hanno addirittura "stancato" gli altri concorrenti che, durante le votazioni personali, tendono sempre a privilegiare altri artisti. Quali saranno le esibizioni della serata? L'appuntamento che aprirà i battenti nel prime time, sarà il sesto. Dopo avere ospitato Beppe Fiorello, Ambra Angiolini e Alessandro Preziosi nella scorsa puntata, chi siederà accanto ai tre giudici del programma? Pronti come non mai, Loretta Goggi, Christian De Sica ed Enrico Montesano, con interventi mirati e molto divertenti. Oltre ad Annalisa Minetti, un occhio di riguardo anche per la new entry Dario Bandiera che ha preso il posto di Donatella Rettore. Nella scorsa puntata, la sua esibizione sulle note di "Anima Mia" dei Cugini di Campagna, ha conquistato una meritatissima seconda posizione.

Tale e Quale Show, anticipazioni: le esibizioni della serata

Quali saranno le nuove esibizioni di questa sera? Tale e Quale Show, tornerà in pista con il sesto appuntamento che, ancora una volta, sarà in grado di sorprendere il pubblico a suo modo. Eccovi a seguire tutte le esibizioni dei concorrenti in gara. Piero Mazzocchetti vestirà i panni di Tom Jones; Filippo Bisciglia dovrà interpretare le sonorità rock di Ligabue; Annalisa Minetti indosserà le vesti di Barbra Streisand; Edy Angelillo dovrà radicalmente trasformarsi nel riccioluto Angelo Branduardi; Dario Bandiera interpreterà Tony Hadley; Marco Carta ricorderà a tutti, la grande musica del genio Rino Gaetano; Platinette dovrà invece trasformarsi in James Brown; Alessia Macari (dopo l'ufficializzazione della proprosta di matrimonio da parte del fidanzato) sarà Alexia; Veronica Altobelli si trasformerà nella camaleontica Annie Lennox; Federico Angelucci sarà Claudio Villa; Benedetta Mazza indosserà i panni di Claudia Mori e in ultimo, Claudio Lippi renderà omaggio alla musica di Nicola Di Bari.

La nuova esibizione di Cirilli e le info social

Dopo le esibizioni e prima dei voti dei tre giurati, a Tale e Quale arriverà anche la divertente presenza fissa di Gabriele Cirilli: chi interpreterà dopo i sette nani della scorsa volta? Staremo a vedere anche questa spassosa parentesi tanto amata dal pubblico di bambini ancora in piedi nonostante l'ora tarda. La nuova puntata del programma condotto da Carlo Conti, riaprirà i battenti a partire dalle 21.25 circa su Rai1. Collegandovi sul canale 501 inoltre, potrete vedere le esibizioni degli artisti in gara, anche in HD.

