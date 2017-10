Talinda Ann Bentley / Chi è la moglie di Chester Bennington: dal primo incontro al terribile finale

Talinda Ann Bentley, chi è la moglie di Chester Bennington, leader dei Linkin Park morto suicida: una storia d'amore finita nel peggiore dei modi

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Talinda Ann Bentley e Chester Bennington

Talinda Ann Bentley ha 41 anni, proprio quanti ne aveva Chester Bennington, ed è nata a Phoenix, in Arizona da una famiglia anglo-messicana. Dopo aver conseguito la laurea alla Los Angeles Music Academy ha accettato qualsiasi lavoro le offrissero. Nel 2004 la nota anche il magnate dell’editoria Hugh Heffner, Talinda diventa una presenza fissa di Playboy nelle famose Spring Issues. In questo periodo Chester Bennington e Talinda Bentley si incontrano. A presentarli è un amico in comune, il musicista Ryan Shuck. Chester ha un colpo di fulmine per la bella Talinda tanto da sposarla molto in fretta il 31 dicembre del 2005 con la donna in dolce attesa, ad appena sette mesi dal divorzio con Samantha. Il loro primo figlio Tyler Lee, il terzo, per Chester nasce già nel marzo del 2006, e nel 2011 nascono le gemelle Lilly e Lila. Purtroppo la bellissima storia tra i due è finita con il suicidio del grande Chester Bennington.

UNA STORIA D'AMORE DAL TERRIBILE FINALE

Ricordiamo che Talinda Ann Bentley anticipò su Twitter la pubblicazione di un video girato trentasei ore prima del suicidio del marito, queste le parole: "Il mio prossimo tweet è il più personale che abbia mai fatto. Ve lo mostro in modo che sappiate che la depressione non ha un volto o un umore". Nel filmato si vedeva Chester scherzare con la famiglia e gli amici. Appariva sereno e sorridente e nulla faceva pensare al clamoroso gesto. Il figlio maggiore, 15 anni, ha raccontato: "Penso che mio padre fosse bravissimo a nasconderla, ero stato con lui la settimana precedente e non avevo notato niente, pensavo andasse tutto bene. Forse, col senno di poi, aveva deciso di venirci a trovare per stare un po' insieme prima di togliersi la vita. Non nascondete mai i vostri problemi, chiedete aiuto a chi vi sta più vicino". Belle iniziative da parte di una famiglia colpita duramente dal suicidio improvviso di Chester Bennington.

