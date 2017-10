UNA VITA / Mauro non vuole allontanarsi da Teresa: rischia l'arresto?

Anticipazioni Una Vita, puntata 27 ottobre: Mauro non vuole allontanarsi da Acacias 38 perché teme per le sorti di Teresa. Quali sono le cause dei suoi continui svenimenti?

27 ottobre 2017 Redazione

Una Vita

La puntata di Una Vita del venerdì sarà caratterizzata ancora dai problemi di salute di Teresa, che continueranno ad apparire privi di giustificazione. La protagonista della telenovela spagnola, infatti, perderà spesso i sensi, cadendo a terra senza preavviso e facendo preoccupare Mauro. Informato dello stato della sua amata, l'ispettore sarà quindi più che mai deciso a non lasciare la città, come vorrebbero Humilidad e Ignacio. Quest'ultimo ha predisposto il suo trasferimento, ma non ha raggiunto il risultato sperato: piuttosto che andarsene, Mauro dichiarerà il proprio desiderio di lasciare definitivamente la polizia. Il fatto manderà su tutte le furie Humilidad, consapevole delle vere intenzioni del marito. Per questo la donna si confronterà nuovamente con l'amico Ignacio al quale chiederà un provvedimento ancor più severo: arrestare Mauro, accusandolo di avere commesso errori privi di giustificazione nel corso delle indagini per la presunta morte di Ursula.

Una Vita: Ursula e Cayetana a confronto

Insieme alle vicende relative Mauro e Teresa, nella puntata di Una Vita di oggi terrà banco l'incontro tra Ursula e Cayetana ai Giardini del Principe. La governante risponderà ad alcune delle domande della sua ex padrona, dichiarando di essersi arricchita per un, non troppo chiaro, colpo di fortuna. L'argomento di discussione passerà quindi ai messaggi minatori ricevuti negli ultimi tempi dalla dark lady, a partire dal biglietto che le è stato fatto recapitare in ospedale, per passare poi alle parole scritte nei quadri di famiglia nel suo appartamento. Anche se le prove sembreranno ricondurre completamente verso Ursula, lei negherà senza esitazione di avere compiuto tali gesti. Cayetana farà bene a crederle o si tratterà dell'ennesima menzogna del suo più fedele ex braccio destro? Tale questione potrebbe portare a nuovi imprevisti nell'immediato futuro.

© Riproduzione Riservata.