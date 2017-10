UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Francesco Chiofalo nuovo tronista? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Francesco Chiofalo e Nilufar Addati sono i candidati per sostituire Mattia Marciano. Maria De Filippi punterà su di lui?

27 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Chi sarà il nuovo tronista di Uomini e donne dopo la scelta di Mattia Marciano? In attesa dell’annuncio ufficiale della redazione del programma di Maria De Filippi, sui social stanno circolando diversi nomi. Oltre a quelli degli ex corteggiatori Mariano Catanzaro e Alex Adinolfi che scatenerebbero l’entusiasmo dei fans, l’ultimo nome, clamoroso, che sta circolando è quello di Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island, secondo il portale Anticipazioni.tv, è diventato il candidato numero uno per sostituire Mattia Marciano sul trono. Francesco è tornato single dopo una lunga storia con Selvaggia Roma. I due sono stati assoluti protagonisti dell’ultima edizione del programma dell’amore. Dopo aver lasciato insieme il villaggio di Temptation Island, i due si sono detti addio dopo poche settimane. Più volte hanno partecipato alle registrazioni del trono classico di Uomini e Donne dove Francesco ha conquistato le simpatie di Maria De filippi che ha tentato di fargli riconquistare il cuore di Selvaggia, senza riuscirci. Tornato ufficialmente single, Francesco Chiofalo salirà sul trono per cercare l’amore?

NILUFAR ADDATI PER IL TRONO ROSA

Se Francesco Chiofalo è in pole per sostituire Mattia Marciano qualora la redazione di Uomini e Donne decidesse di puntare ancora su un trono maschile, Nilufar Addati è la candidata numero uno per diventare tronista qualora, invece, Maria De Filippi decidesse di puntare sul trono rosa. Bella, napoletana, spigliata, schietta e senza peli sulla lingua, Nilufar Addati può contare già sull’appoggio di Gianni Sperti e Sabrina Ghio che, nel corso di una puntata del trono classico, hanno annunciato di essere suoi fans. Nilufar, essersi autoeliminata come corteggiatrice di Mattia Marciano, è molto amata dal pubblico che ha apprezzato il suo carattere forte e determinato. Nilufar, al momento, è tornata alla sua vita di sempre ma cosa farebbe se dovesse arrivare la fatidica proposta di Maria De Filippi? I fans sperano di rivederla presto nello studio di Uomini e Donne in qualità di tronista.

