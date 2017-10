UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sossio Aruta e Manila Boff dividono il pubblico (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta e Manila boff dividono il pubblico mentre Anna Tedesco è sempre più amato. La dama lascerà il programma con Angelo?

27 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Sossio Aruta

Sossio Aruta e Manila Boff sono stati i protagonisti dell’ultima puntata del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere e la dama si sono detti addio tra polemiche, accuse e lacrime. Dopo essere uscito con Manila Boff per un po’, il Re Leone del trono over che, già nella scorsa puntata della trasmissione aveva dichiarato di non gradire alcuni atteggiamenti di Manila come il suo uso costante del cellulare, anche a tavola, ha deciso di porre fine alla loro conoscenza. Sossio, infatti, ha ammesso di non provare attrazione fisica per la dama che si è sentita profondamente ferita e soprattutto usata dal cavaliere per i suoi cinque minuti di popolarità. Sossio Aruta è stata fortemente attaccato non solo da Gianni Sperti e Tina Cipollari ma anche dagli altri protagonisti e dal pubblico che, sui social ha puntato il dito contro Sossio. “Ditemi che Sossio ha un copione non può essere reale un uomo”, “Sosio ridicolo, non ti sei stufato alla tua età di continuare a prendere in giro le persone?”, “Sossio non ti smentisci mai”, sono alcuni dei messaggi scritti dai fans di Uomini e Donne sui social.

ANNA TEDESCO E ANGELO, E’ AMORE?

Se Sossio Aruta continua ad essere criticato per il suo comportamento, Anna Tedesco è sempre più apprezzata. La dama, infatti, nonostante abbia ricevuto già diverse delusioni da quando è diventata una dama del trono over, sta dimostrando di voler davvero lasciare la trasmissione con un uomo accanto. Sin dall’inizio della nuova stagione del trono over, Anna sta frequentando Angelo con il quale la conoscenza sta procedendo a gonfie vele. Sui social, Anna non si sbilancia ma pubblica stati e post che esprimono la felicità che sta vivendo. "E finché saprò ancora emozionarmi saprò che le delusioni non hanno vinto” – ha scritto in uno degli ultimi post mentre in un altro ha aggiunto – “Solo chi è fragile può essere coraggioso: un arrogante non può esserlo perché essere coraggiosi significa essere pronti a subire un’altra ferita”. Fragile, sognatrice e romantica, dietro la corazza, Anna nasconde un cuore pronto ad essere conquistato. Con Angelo, dunque, lascerà lo studio per vivere la sua favola d’amore?

