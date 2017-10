VALENTINA VIGNALI/ La vittoria più bella sul cancro (Matrix Chiambretti)

Valentina Vignali, la vittoria più bella sul cancro. Ospite a Matrix Chiambretti, la cestista e modella racconta la sua esperienza col tumore alla tiroide, finita fortunatamente bene

27 ottobre 2017 Fabio Belli

Valentina Vignali

Valentina Vignali sarà ospite di “Chiambretti Matrix”: intervistata dal “Pierino Nazionale”, quella che può essere considerata una delle sportive più famose d’Italia, soprattutto per il suo fisico statuario e il suo passato da modella, in una recente intervista a Il Resto del Carlino ha raccontato di aver vinto una battaglia importantissima di cui quasi nessuno era a conoscenza. La Vignali è stata infatti malata di cancro alla tiroide, esperienza ormai messa alle spalle dopo due anni di cure e soprattutto due cicli di radioterapia che l’avevano limitata moltissimo non solo per quanto riguarda l’attività sportiva, ma anche per la vita di tutti i giorni. Valentina Vignali ha affermato di aver dovuto combattere con una grande debolezza, ma di non aver voluto allarmare i suoi fans, raccontando come la sua priorità fosse innanzitutto riacquisire la piena efficienza fisica.

VALENTINA VIGNALI, "DUE ANNI DI CURE E RADIOTERAPIA"

Ha raccontato la Vignali nell’intervista a Il Resto del Carlino: “Ho scoperto di essere malata per caso: Nel 2012, durante la visita medica sportiva per la squadra, mi dissero di farmi controllare il bozzo che avevo sul collo. Ho iniziato a fare esami su esami, infine nel luglio 2013 a Riccione, dopo essermi sottoposta all’agoaspirato, ho scoperto di avere un cancro alla tiroide.” Inizialmente Valentina ha messo al corrente della sua malattia solo i genitori ed il compagno Stefano Laudoni, a sua volta giocatore di pallacanestro. “Per chi mi vuole bene, la notizia della malattia è stato uno choc, ma non c’è stato tempo per piangersi addosso. Poche settimane dopo ero già sotto i ferri a Pisa per rimuovere il tumore: successivamente ho fatto due cicli di radioterapia. E ho passato due anni durissimi. Mi affaticavo anche solo a salire le scale, figuriamoci sul campo da basket...”

OPINIONISTA PER IL GRANDE FRATELLO VIP 2017

E’ stata una fase molto complicata, ma per Valentina è iniziata una nuova fase di una vita che in questo 2017 l’ha restituita alle cose che ama di più: “Ora va meglio. Negli ultimi sei mesi ho recuperato una buona forma fisica, e le metastasi sono sotto controllo. Insomma, la malattia si è fermata... Certo, non è finita, e chi ha avuto un tumore lo sa. Bisogna fare esami ogni anno, tenersi controllati. Ma io non sono spaventata. Anzi, mi sento più forte.» E dire che Valentina già in un post nel suo seguitissimo profilo Instagram, a fine 2016, aveva svelato la sua malattia, ma avendone accennato solo in un commento, nessuno se ne era davvero accorto, segno a volte della superficialità con cui i fans seguono i profili social dei loro beniamini. Resta il fatto che per Valentina ora è ripresa anche la passione per la televisione, tanto che spesso è stata ospite del “Salotto Signorini”, in cui il giornalista e opinionista commenta spesso i fatti del Grande Fratello VIP, programma del quale la stessa Valentina è una grande fan e riguardo al quale si lascia andare in arguti commenti. In fondo, il bello di ritornare a respirare a pieni polmoni la vita è anche questo.

© Riproduzione Riservata.