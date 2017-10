VALERIA ALTOBELLI È ANNIE LENNOX/ Video, dopo la Oxa nelle vesti della interprete scozzese (Tale e Quale Show)

Sesta puntata di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli nei panni di Annie Lennox: dopo aver interpretato Anna Oxa, la showgirl si misura con la celebre cantante britannica.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Valeria Altobelli a Tale e Quale Show 2017

DOPO LA OXA, NEI PANNI DI ANNIE LENNOX

Nella sesta puntata di Tale e Quale Show sarà protagonista Valeria Altobelli, la showgirl che dopo aver vestito i panni di Anna Oxa nella scorsa settimana è chiamata ad un compito decisamente complicato: vestire i panni di Annie Lennox. Infatti, la cantante scozzese nonché fondatrice e voce degli Eurythimics, ha fondato la propria straordinaria carriera su una voce decisamente unica nel proprio genere, capace di suscitare emozioni su brani che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica come Why e Sweet Dreams (Are Made of This). Stando alle anticipazioni della vigilia alla Altobelli toccherà proprio intonare il celebre ritornello di Sweet Dreams. Un brano pubblicato nel maggio del 1983 estratto dall’omonimo album, che permise agli Eurythmics di ottenere la certificazione di Disco d’argento in Gran Bretagna e di disco d’oro in Francia, Italia e Stati Uniti.

VALERIA ALTOBELLI: LA SUA ANNA OXA PENULTIMA

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli si è trasformata in una Anna Oxa d’annata interpretando il brano Quando nasce un amore. L’esibizione è stata buona con un ottimo lavoro fatto dal trucco e parrucco anche se la voce dell’Altobelli in alcuni passaggi ha dimostrato delle incongruenze con il timbro di Anna Oxa. Incongruenze che non sono sfuggite ai giurati che non le hanno tributato votazioni straordinarie: Enrico Montesano ha premiato la Altobelli con 11 punti, per Loretta Goggi è stata la meno positiva per cui soli 5 punti, per Christian De Sica 6 punti e per Alessandro Preziosi, quarto giudice di serata, i punti sono stati 7 per un totale di 29 a cui se ne sono aggiunti ulteriori 5. Il punteggio non le ha permesso di andare oltre il penultimo posto mentre in classifica generale la Altobelli è ottava a quota 190. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Valeria Altobelli nei panni della Oxa.

