Vladimir Luxuria vs cruciverbista Chi/ Polemica per la definizione uomo: la replica, "lo dice l'anagrafe"

Vladimir Luxuria vs cruciverbista Chi: polemica per la definizione uomo, lei si indigna. Big Bonvi replica: "Lo conferma l'anagrafe di Foggia". Scontro sui social. Le ultime notizie

27 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Vladimir Luxuria protagonista di un'altra polemica: reduce dallo scontro con Asia Argento, questa volta se l'è presa con il cruciverbista di "Chi". Sul numero 44 del settimanale diretto da Alfonso Signorini, è stato pubblicato un Cruci-Gossip in cui si chiedeva la definizione di Vladimr Luxuria. La risposta prevista per completare il cruciverba era la parola «uomo». Ed è stato subito scontro tra l'attivista e il reggiano Big Bonvi, al secolo Fabrizio Bonvicini, con corollario social. «Complimenti per lo scoop!», il commento su Twitter. Ma Vladimir Luxuria non si è fermata qui: ha sollecitato anche l'intervento del direttore del giornale. «Il direttore @alfosignorini è stato informato dell'offesa che il suo settimanale #Chi mi ha fatto ma non ha detto mezza parola sono sorpresa», fa sapere sui social. Poco dopo l'aggiornamento, arriva un altro cinguettio: «Il direttore @alfosignorini mi ha chiamata e abbiamo chiarito, lui non ne sapeva nulla (immaginavo) e ne parlerà sul prossimo numero di #Chi».

LA REPLICA DI BIG BONVI ALL'ATTACCO DI VLADIMIR LUXURIA

Ma ad infuriarsi con il cruciverbista di Chi non è solo Vladimir Luxuria, ma pure i suoi fan. L'autore del cruciverba del settimanale, Big Bonvi, è stato attaccato sui social anche dai fan dell'ex politica. «Dovendo "trattare" il suo sesso ho scritto ovviamente uomo. Lo conferma anche l'anagrafe di Foggia, oltre che, immagino, la sua carta d'identità», la risposta del cruciverbista, che non è rimasto in silenzio. A lungo dj in locali di cult di Reggio e dell'Emilia, negli ultimi anni si è evidenziato per la creazione di cruciverba per importanti pubblicazioni nazionali. Una definizione - 19 orizzontale, 4 lettere - ha fatto però scoppiare un caso, soprattutto sui social, dove i fan di Vladimir Luxuria sono subito intervenuti in sua difesa. Sarà interessante scoprire sul prossimo numero del settimanale Chi l'opinione in merito di Alfonso Signorini, che è sempre molto attento sull'argomento.

