X FACTOR 2017 ED. 11/ Live Show. eliminato e pagelle: i top e i flop (prima puntata)

X Factor 2017, prima puntata live show: i top e i flop tra i concorrenti e i giudici in una serata che ha visto l'eliminazione di Lorenzo Bonamano dalla gara

27 ottobre 2017 Bruno Zampetti

Fedez

X FACTOR 2017, LIVE SHOW: TOP E FLOP DELLA PRIMA PUNTATA

Lorenzo Bonamano è il primo concorrente eliminato a X Factor 2017. La prima puntata dei live dl talent di Sky ha portato una novità nel sistema per scegliere chi avrebbe dovuto lasciare la gara. Una novità che Fedez ha mostrato, solo all’ultimo, di non gradire. Gabriele Esposito si è salvato al televoto, mentre Samuel Storm non ha dovuto affrontare la sfida finale perché scelto per essere “risparmiato” dall’ultimo duello proprio dal suo giudice. Vanno avanti quindi tutti gli altri componenti di gruppi, under donne e over. Vedremo se la prossima settimana si tornerà al vecchio e noto meccanismo di eliminazione con due manche e ballottaggio. Nell’attesa ecco i top e i flop della puntata. Tra i primi non possono mancare i Ros. Erano già riusciti durante gli Home Visit a rendere un pezzo lontano dal loro genere completamente proprio. Ora dovranno solo cercare di non “abituare” troppo il pubblico al loro stile. Bravissima anche Rita Bellanza: Levante dice che ha una voce che si riconoscerebbe tra un milione. Ha ragione, e c’è qualcosa di speciale in lei. E la sua giudice alla fine aveva gli occhi lucidi. Andrea Radice ha portato un po’ di divertimento nella serata e ha dimostrato di sapersi muovere bene sul palco. Una menzione speciale va a Mara Maionchi, che ha mostrato più energia dei Maneskin nel difendere i suoi concorrenti e le sue scelte.

Per quanto riguarda i flop, proprio la band romana dovrebbe mostrare qualcosa di più di urla ed energia. La stessa energia che sembra essere mancata a Enrico Nigiotti, anche se il pezzo scelto per lui non era facile. L’esibizione di Gabriele Esposito non sembrava invece quella di una canzone che affronta il tema del suicidio come l’aveva presentata Fedez. Una piccola menzione negativa la merita anche il giudice degli under uomini: aveva detto che in rete c’era chi si era organizzato per eliminare Lorenzo, ma poi non ha esitato a mandarlo al televoto finale, conscio quindi che non si sarebbe salvato.

