ALEX BRITTI/ “In nome dell’amore” per la musica (Celebration)

Il celebre cantante Alex Britti questa sera è ospite su Rai 1 nel programma Celebration condotto dalla coppia composta da Neri Marcorè e Serena Rossi.

28 ottobre 2017

Alex Britti a Celebration

LA CARRIERA DA PRODUTTORE DISCOGRAFICO

Il cantautore e musicista romano Alex Britti anche questa sera sarà tra gli ospiti della terza puntata di Celebration, show musicale condotto da Serena Rossi e Neri Marcorè. Infatti, Britti ha già dato il proprio apporto nelle prime due serate regalando al pubblico presente in studio e comodamente seduto sul divano di casa delle straordinarie performance acustiche celebrando, per l’appunto, canzoni ed artisti che hanno fatto la storia della musica. In attesa di rivederlo all’opera anche questa sera a Celebration, vi segnaliamo come anche Britti, alla stregua di quanto fatti da altri illustri colleghi, ha intrapreso la carriera di produttore discografico lanciando altri talenti ma non solo. A tal proposito in una recente intervista ha dichiarato: “La musica italiana di oggi non ha più distinzioni e confini così netti come un tempo. L'indie è diventato mainstream e il pop da classifica non può più fare a meno dell'utilizzo dei social network per avere successo" spiega l'artista. "In mezzo a tutto questo io e la mia etichetta indipendente cerchiamo di produrre e dare spazio ad artisti con cui provo una certa affinità nonostante magari suonino un genere lontano dal mio. Una componente fondamentale perché io possa collaborare con loro è senza dubbio il fatto di stimarli come persone e trovarmi bene insieme a loro”.

ALEX BRITTI, IL SUO ULTIMO ALBUM “IN NOME DELL’AMORE”

Alex Britti recentemente è tornato protagonista dello scenario musicale nostrano con un nuovo album intitolato In nome nell’amore, nel quale l’artista ha voluto dare sfogo alla propria creatività fondendo insieme generi musicali apparentemente differenti. Del nuovo album e dell’amore per la musica Britti ne ha parlato in una intervista rilasciata al portale TrevisoToday.it, evidenziando: “Non mi sono ispirato a un artista o a delle band in particolare. Per scrivere questo disco ho semplicemente deciso di raccontare e mettere in musica i sentimenti che provavo dentro di me. C'è un pizzico di blues ma anche diverse influenze rock contaminate con il pop italiano più classico... Suonare per me è come vivere insieme a una donna: non basta che sia bella e attraente a livello fisico, deve anche riuscire a trasmetterti quelle emozioni e quei valori che tu stesso condividi per costruire una vita insieme e trovarti bene insieme a lei. Lo stesso vale per la musica. Questo per me è, in fondo, il senso dell'amore".

