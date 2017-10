ARISA/ Ecco come seleziono testo e note delle mie canzoni (Celebration)

La cantante italiane Arisa è tra i protagonisti di questo terzo appuntamento di Celebration in onda su Rai 1 e dedicato alle Grandi Voci della storia della musica.

28 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Arisa a Celebration

COSÌ SCELGO NOTE E TESTI

Arisa sarà ospite nella terza puntata di Celebration, programma condotto nella prima serata di Rai 1 da Serena Rossi e Neri Marcorè, dedicata alle Grandi Voci della musica nostrana ed internazionale. Tra i tanti ospiti che interverranno nel corso della puntata c’è anche l’apprezzata cantante Arisa, senza dubbio tra le protagoniste negli ultimi dieci anni dello scenario musicale italiano con brani che hanno ottenuti un enorme successo come Sincerità, Malamorenò, La notte, Controvento e tanti altri ancora. In una recente intervista rilasciata al portale Stile.it, Arisa ha parlato di come scelga i testi e la musica per le proprie canzoni rivelando: “La mia scrittura, in genere, è rara. Ci sono delle volte in cui mi metto davanti al pianoforte ed esce qualcosa, ma è un esercizio di improvvisazione che rimane fine a se stesso perché non ho né il coraggio, né la tecnica per poter continuare un brano che inizio. Magari ci sono ritornelli bellissimi, strofe bellissime, suono il pianoforte senza averlo mai studiato, quindi non mi ricordo gli accordi e neanche le note. Ma io ho il mio salvagente, che si chiama Giuseppe Anastasi e, con lui, tutto il mio team di giovani autori”.

ARISA, "UNA BELLA CANZONE MI ENTRA DENTRO"

Nella stessa intervista Arisa ha anche voluto rimarcare le emozioni che si provano allorchè si entra in sintonia con una propria bella canzone: “Quando ascolto una bella canzone, mi entra dentro. E’ come se tu sentissi una cosa in pancia, un sentimento di appartenenza. Ed è bellissimo, perché quando una canzone ti appartiene davvero, non ti stanchi mai di cantarla, perché è qualcosa che fa parte della tua vita e della tua storia. Ancora oggi, quando ripropongo Sincerità, rivedo la me stessa del 2009, e io mi voglio bene e mi abbraccio ancora come un tempo.”. Naturalmente da quel suo esordio sanremese Arisa ne ha fatta di strada e soprattutto, almeno da un punto di vista fisico e del look è cambiata tantissimo. A tal proposito l’artista ha evidenziato: “Come sento di essere cambiata? Ho capito che bisogna per forza volersi bene. Non bisogna farsi angosciare per troppo tempo dalle cose: bisogna fare un punto della situazione e, quando sei triste, ti fai un attimo da parte, fai il tuo resoconto, e vai avanti. Non soffermarsi mai sulle cose che non vanno; trovare sempre il lato positivo delle cose è molto importante”.

