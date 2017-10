ASSASSINATION GAMES/ Su canale Nove il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 28 ottobre 2017)

Assassination Games, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Scott Adkin, alla regia Ernie Barbarash. Il dettaglio della trama.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Assassination Games va in onda su Canale Nove oggi, sabato 28 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola action del 2011 che è stata diretta da Ernie Barbarash e vede nel cast grandi attori del cinema a stelle e strisce come Jean-Claude Van Damme e Scott Adkin. Il resto del cast è poi completato da Ivan Kaye, Valentin Teodosiu, Alin Panc, Kevin Chapman, Serban Celea e Michael Higgs. La pellicola è stata distribuita nei cinema americani nel mese di luglio del 2011. Scott Adkin è un noto attore statunitense noto per aver preso parte ad una lunga serie di film action come Hercules - La leggenda ha inizio, Jarhead 3 - Sotto assedio, Grimsby - Attenti a quell'altro, Doctor Strange, Senza tregua 2 e American Assasin. Con questo film Jean Claude Van Damme ha tentato di dare una svolta alla sua carriera che, negli ultimi anni, sta attraversando una fase di profonda crisi. L'interprete belga sta cercando di dirottare le sue interpretazioni su ruoli meno fisici e più adatti alla sua età. Prima che il ruolo principale venisse affidato a Scott Adkins, la produzione scritturò l'attore Steven Seagal, quest'ultimo però fu costretto ad abbandonare il progetto per via di impegni pregressi. Dopo l'abbandono di Seagal, la produzione virò la propria attenzione su Vinnie Jones, per poi decidere di scritturare in via definitiva Adkins. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

ASSASSINATION GAMES, LA TRAMA DEL FILM

Vincent Brazil, interpretato da Jean Claude Van Damme, è uno spietato assassino alle dipendenze di un dipartimento federale degli Stati Uniti d'America. La sua prossima missione ha per oggetto l'uccisione di un pericoloso criminale russo noto come Polo Yakur. Per riuscire a portare a termine questa missione estremamente complessa e delicata, Brazil dovrà collaborare con Roland Flint, altro assassino governativo professionista (interpretato da Scott Adkins). Flint ha un conto in sospeso con Polo Yakur che diversi anni prima picchiò selvaggiamente sua moglie, inducendole uno stato di come permanente. Sia Brazil che Flint daranno la caccia a Yakur anche e soprattutto per placare i loro demoni interiori, nel tentativo di fare giustizia.

