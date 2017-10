Bake Off Italia 2017 / Eliminato e pagelle: Tony il vincitore, Carlo si mangia le mani (Nona puntata)

Bake Off Italia 2017: le pagelle della nona puntata di Dolci in Forno. Un'esterna spettacolare sul lungumare di Sorrento con lo street food tutto campano

28 ottobre 2017 Fabiola Granier

Bake Off Italia 2017

Riassunto puntata

In questa nona puntata di Bake Off Italia primo appuntamento direttamente da Sorrento per la cucina street style. I concorrenti, suddivisi in tre squadre da tre, hanno dovuto preparare un ricco menù di dolci e di salato in stile campano: ed ecco babbo, delizia al limone, panzerotti, pizzette, parmigiana, dolcetti e tanti altri cibi. I giudici sono molto felici di quello che hanno fatto gli aspiranti chef. Seconda prova tecnica si torna nel tendone: per i concorrenti la vegan cake di Damiano Carrara. Questa sfida è stata davvero dura e quasi tutti, tranne Benedetta, Carlo e Tony, sono cascati male. Terza prova quella wow: i concorrenti dovevano realizzare una torta luminosa al buio e tantissimi. Giustina riesce a recuperare alla grande risalendo la china fino a salvarsi. Il grembiule blu va a Tony che deve ringraziare Carlo per aver ricevuto da lui il burro vegano. L'eliminato è Giuseppe che dopo essere stato ripescato torna di nuovo a casa. (A cura di Fabiola Granier)

Top e Flop nona puntata Bake Off Italia 2017

Tra i concorrenti migliori di questa puntata di Bake Off sicuramente Malindi: la ragazza dai capelli rosa è davvero molto divertente e molto spesso, dove ci sono mancanze a livello tecnico o semplicemente culinario, compensa con la simpatia e la grande ironia di una ragazza che anche se dimostra di essere molto forte mostra a volte piccole debolezze. Tra i migliori anche Giustina, che rende sempre tutto magico con la sua risata e la sua simpatia, Luigi che non molla mai e Rosalind. Tra i più "individualisti" Carlo e Tony, che hanno fatto tutta la puntata più pensando a se stessi che al gruppo. E Tony riesce anche a vincere la puntata, beffando proprio Carlo. Bellissima la prova creativa in esterna, a Sorrento, per la splendida location e il buon cibo di strada. Stupenda e ricca di sorprese la prova wow: l'effetto che hanno dovuto creare è stato quello luminoso al buio.

