Beautiful / Brooke Logan non confessa la verità ad Eric ma le nozze con Ridge...

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 ottobre: Brooke fa un passo indietro e non rivela la verità a Eric. Ma il suo matrimonio con Ridge rischia di essere cancellato...

28 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna su Canale 5 anche questo pomeriggio, come già accaduto in tutti i sabati autunnali. La soap americana durerà di più, cominciando alle ore 13:40 e proseguendo fino alle ore 14:30 quando lascerà spazio a Una Vita. Si ripartirà dalla terribile scoperta fatta da Brooke: il bacio di Quinn e Ridge non potrà restare privo di conseguenze e la Logan si dirigerà verso l'albergo di Eric per confessargli il peggior tradimento possibile. Ma proprio quando lei e il suo ex marito si troveranno faccia a faccia, sopraggiungerà Ridge che con una scusa riuscirà a fermare la sua confessione. Poco dopo lo stilista riuscirà a parlare solo con la fidanzata, provando a spiegarle quanto accaduto e scusandosi con lei pr il gravissimo errore commesso. Ma le sue dichiarazioni non avranno nessun esito: la Logan resterà ferma nelle sue precedenti intenzioni, pronta a parlare con Eric del flirt tra i Quidge.

Beautiful: è tutto finito tra i Bridge?

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, anche Quinn si aggiungerà al confronto iniziato tra Brooke e Ridge. Anche lei proverà a giustificare il suo errore chiedendo, o meglio supplicando, la Logan di non parlare con Eric di quanto da lei visto. Tale scoperta, infatti, causerebbe in lui troppe sofferenze mettendo in pericolo la sua stessa vita. Alla fine, Brooke darà seguito a questa richiesta, quanto meno per quanto riguarda Eric: non gli rivelerà il tradimento subito da Quinn, anche se quest'ultima dovrà fare in modo che un simile errore non si ripeta mai più. Allo stesso tempo, però, metterà le cose in chiaro con Ridge: nonostante le sue accorate richieste di perdono, lei non riuscirà a dimenticare l'accaduto e deciderà di porre fine alla relazione con Forrester. Non solo il matrimonio dovrà essere cancellato ma il loro stesso fidanzamento d'ora in avanti non avrà più ragione di esistere. I Bridge possono dunque considerarsi al capolinea?

© Riproduzione Riservata.