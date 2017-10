CELEBRATION, RAI2/ Ospiti e diretta, terza puntata: le grandi voci, tra gli ospiti Lino Banfi e Alex Del Piero

Celebration: Neri Marcorè e Serena Rossi conducono il nuovo show di Raiuno dedicato alla musica. Alex Del Piero, Lino Banfi ed Emilio Solfrizzi tra gi ospiti.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Celebration

Sabato 28 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la terza serata di Celebration. In diretta dall’Auditorium del Foro Italico, Serena Rossi e Neri Marcorè conducono una nuova puntata dello show dedicato alla musica. Ogni settimana, sul palco di Celebration, arrivano i big della musica italiana che interpretano a modo loro le più grandi hit di tutti i tempi. Nel corso della serata, poi, interviene Ernesto Assante che racconta aneddoti e storie importanti sulla musica italiana e internazionale. L’orchestra che accompagna dal vivo gli artisti è diretta dal maestro Adriano Pennino. La scenografia che ricorda lo stile Broadway è realizzata da Gennaro Amendola mentre le coreografie sono firmate da Laccio. Dopo la serata dedicata ai re del pop e alla musica rock, questa sera, Serena Rossi, Neri Marcorè e i loro ospiti omaggeranno le grandi voci della musica italiana. Nonostante sia stato presentato come uno show innovativo, ideato sullo stile del vecchio varietà, finora, Celebration è un flop per Raiuno. Il programma, infatti, ha perso la sfida degli ascolti con Tu sì que vales e l’unica nota positiva, a detta anche dei critici, è la presenza di Serena Rossi, sempre più brava come attrice, conduttrice e cantante. La terza serata di Celebration riuscirà a fare meglio delle precedenti?

TUTTI GLI OSPITI

Come nelle precedenti serate, anche la terza puntata di Celebration sarà ricca di ospiti. Per celebrare "le grandi voci" che, negli anni, hanno saputo regalare grandi emozioni arriveranno Arisa, Luca Barbarossa, Alex Britti, Fausto Leali, Simona Molinari, Ron, Michele Zarrillo ed Emilio Solfrizzi. Super ospiti della serata Lino Banfi e AIex Del Piero. L’ex campione della Juventus, ancora molto amato, dai grandi e dai piccoli, si racconterà parlando delle stagioni più significative vissute durante la sua carriera calcistica. Tra le hit che verranno interpretate dagli ospiti della serata ci saranno brani di Frank Sinatra, EIvis Presley, ma anche le hit dei grandi artisti italiani come Pino Daniele, Mina, Adriano Celentano e Domenico Modugno. Durante il viaggio, il pubblico di Raiuno potrà rivivere le emozioni vissute nel passato con quelle che sono diventate, nel corso degli anni, delle hit amatissime e intramontabili. Come sempre, ad affiancare i big della musica ci sarà soprattutto Serena Rossi, pronta a cantare e ballare.

© Riproduzione Riservata.