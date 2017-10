CLOSE RANGE/ Su Rai 4 il film con Scott Adkins (oggi, 28 ottobre 2017)

Close Range, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Scott Adkins e Javad Ramezani Nick Chinlund, alla regia Isaac Florentine. La trama del film nel dettaglio.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST SCOTT ADKINS

Il film Close Range va in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 ottobre 2017, alle ore 21.05. Un action movie che è stato diretto da Isaac Florentine nel 2015 e interpretato da Scott Adkins, Javad Ramezani Nick Chinlund, Jake La Botz, e Tony Perez. La trama di Close Range racconta la storia di Colton MacReady, un ex marines costretto a proteggere sua sorella e il suo giovane nipote dalle angherie di uno spietato sceriffo corrotto e da un pericoloso cartello della droga. La pellicola diretta da Isaac Florentine è stata trasmessa per la prima volta su un'emittente televisiva polacca nel settembre del 2015, mentre nel gennaio dell'anno successivo è stata distribuita sul mercato statunitense in formato home video. Dopo molti rinvii, le riprese di Close range iniziarono finalmente nel dicembre del 2014 per poi terminare nel febbraio dell'anno successivo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CLOSE RANGE, LA TRAMA DEL FILM

A Sonora, in Messico, l'ex marine Colt MacReady riesce a trarre in salvo sua nipote rapita da un cartello della droga messicano, guidato da Fernando Garcia, uno spietato narco trafficante che ha preso di mira Angela, sorella di Colt. Poco dopo, Colt in persona recupera un'unità di memoria contente informazioni preziose e fa ritorno in Arizona nella sua tenuta. Nel frattempo Jasper Calloway, uno sceriffo corrotto alle dipendenze di Garcia, riceve una telefonata proprio da quest'ultimo che lo informa che Colt ha ucciso diversi suoi uomini. Per questo motivo l'ex militare dovrà essere eliminato e con lui anche il resto della sua famiglia. E così, Jasper Colloway si reca in Arizona presso l'abitazione di Colt, dove si trovano Angela e sua figlia. Entrambe vengono prese in ostaggio. Quando Colt riuscirà a raggiungere la sua abitazione si innescherà una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi tra l'ex militare, lo sceriffo corrotto e gli uomini di Fernando Garcia. Nel finale il narco trafficante messicano minaccerà di uccide brutalmente Haley, la nipote di Colt. Riuscirà quest'ultimo a salvare la sua famiglia?

© Riproduzione Riservata.