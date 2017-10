Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Lei mette in dubbio la sua storia con Francesco Monte (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2: l'argentina mette in dubbio la sua storia con Francesco Monte. Confronto in arrivo?

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser e Francesco Monte

Il colpo di scena che tutti stavano aspettando potrebbe arrivare molto presto, forse già nella puntata del Grande Fratello Vip 2 che andrà in onda lunedì 30 ottobre. A servirlo potrebbero essere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più vicini. La sorella di Belen, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha trovato in Ignazio una valida spalla sulla quale appoggiarsi. I due trascorrono molto tempo insieme e, oltre a divertirsi, si scambiano tenerezze che non sono passate inosservate agli occhi attenti di Jeremias che ha già invitato entrambi a ridimensionarsi. Nonostante le parole del fratello, però, Cecilia non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua amicizia con Moser che, nelle scorse ore, ha ammesso di provare un interesse nei suoi confronti. "Lo dico, mi piace passare il tempo con lei, ma lei ha un fidanzato fuori da ottant'anni, il che potrebbe essere un punto a favore perchè essendo da ottant'anni è ora di cambiarlo. Però, non è che si esclude niente", ha dichiarato Ignazio in un confessionale. Entrato nella casa single, Moser non vuole mettere in crisi Cecilia ma neanche rinunciare alla sua conoscenza. A stupire tutti, però, è stata soprattutto la Rodriguez.

LE PAROLE DI CECILIA SU FRANCESCO MONTE

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sono fidanzati da quattro anni e mezzo. I due vivono una storia che non ha mai attraversato periodo di crisi al punto che hanno spesso parlato di progetti di vita insieme. Con l’ingresso di Cecilia nella casa, però, è cambiato tutto. Monte ha negato che tra lui e la fidanzata ci fosse una crisi prima dell’inizio del Grande Fratello Vip ma la Rodriguez, durante un confessionale, ha ammesso di avere molti dubbi sulla sua relazione. “Mi sono venuti tanti dubbi e ho bisogno di mettere a posto tutte le cose che ho in testa per capire davvero quello che voglio, ma non posso dimenticarmi delle telecamere, non posso mancargli di rispetto, anche se devo pensare a me stessa. Prima si deve chiarire la situazione fuori e poi valuto". Come reagirà Francesco Monte di fronte a tale parole. Lunedì, in diretta, ci sarà un confronto tra i due? I fans sono sicuri che l’ex tronista entrerà nella casa per parlare direttamente con la fidanzata.

© Riproduzione Riservata.