Chi è Adua del Vesco / La fidanzata di Gabriel Garko, è crisi tra loro?

Tutto quello che c'è da sapere su Adua del Vesco la fidanzata di Gabriel Garko e promessa sposa. Nei giorni scorsi si parlava di una possibile crisi, è così?

28 ottobre 2017 Hedda Hopper

Adua del Vesco

Adua del Vesco è la bella attrice che ha rubato il cuore di Gabriel Garko con buona pace di milioni di telespettatrici italiane. Classe 1994, messinese e all'anagrafe Rosalina Cannavò, la bella attrice continua ad essere al centro del gossip per via della sua relazione con Garko ma il pubblico più attento ha notato il suo volto anche in alcune fiction italiane e, soprattutto, di casa Mediaset. L'attrice sognava di diventare attrice da quando aveva 16 anni e così ha deciso di seguire alcuni corsi di recitazione che nel 2012 l'hanno portata a prendere parte a L'onore e il Rispetto 3 per Canale 5. Nel 2014 arriva il debutto al cinema nel film di CarloVanzina, Sapore di Te, per poi tornare in tv con Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino – La leggenda e Furore – Il vento della speranza. Sempre accanto al suo bel fidanzato e promesso sposo, Adua del Vesco ha preso parte anche al revival de Il bello delle Donne e alla mini fiction Non è stato mio figlio.

LA STORIA CON GABRIEL GARKO

Adua del Vesco è la dolce metà di una coppia che in molti non hanno mai visto di buon occhio. Sin dal primo momento, l'avvicinamento tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco ha creato un po' di scompiglio e non solo perché lui è da sempe il sex simbol della fiction, ma anche per via della differenza di età. I due si sono incontrati sul set de L'onore e il Rispetto e non si sono più lasciati. In un primo momento si parlava di una coppia fittizia nata per un po' di pubblicità alla fiction ma quando le cose sono andate avanti con tanto di dichiarazioni ufficiali riguardo ai loro sentimenti, tutto è cambiato. Da mesi ormai si parla di un possibile matrimonio ma, nelle ultime settimane, anche di una crisi.

LE VOCI DI CRISI

Proprio la scorsa estate si è parlato di una possibile rottura tra Gabriel Garko e Adua del Vesco per via di un altro attore, un terzo incomodo, ovvero Gabriele Rossi. A lanciare lo scoop era stata la rivista Spy parlando anche di un allontamanento dai social e di alcuni incontri dei due attori senza Gabriel Garko. A smentire la crisi è stato lo stesso attore che in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Riguardo ai recenti gossip sono senza parole. Stiamo insieme, ma ora io sono a Roma e lei a Dublino per seguire un corso di inglese. Non è che se si trascorre un periodo separati vuol dire che ci si è separati". A conferma di questo sono poi arrivati alcuni scatti di coppia proprio da Dublino dove i due sono stati in vacanza e dove lei è rimasta per seguire un corso i inglese.

