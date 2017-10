Chiara Ferragni è incinta / Fedez conferma: "Presto saremo in tre!"

Chiara Ferragni è incinta! Dopo mesi di gossip, Fedez conferma con un bellissimo messaggio su Instagram: "Presto saremo in tre, io e la mamma ti aspettiamo!"

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Fedez e Chiara Ferragni genitori

Pochi minuti fa Fedez ha ufficializzato tramite Instagram la dolce attesa di Chiara Ferragni: "Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in tre! Avremmo voluto aspettare ancora un po’ a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. Cinque mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo". Una coferma che si attendenva da molto tempo, visto che nelle ultime settimane si è spesso parlato della presunta gravidanza della fashion blogger. Una gioia grandissima che i due finalmente hanno deciso di condividere con i loro tantissimi fan che, intanto, si stanno scatenando sul web con tantissimi auguri e congratulazioni con la coppia.

CHIARA FERRAGNI AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA

Chiara Ferragni è al quinto mese di gravidanza e, stando alle rivelazioni del settimanale Oggi, la fashion blogger attenderebbe un maschietto che pare si chiamerà Leone. "Sarà un bel maschietto e lo chiameranno Leone, la conferma arriva dalla confidenza di un amico intimo della coppia…" si legge infatti sul noto settimanale. Il gossip più caldo dell'ultimo mese viene finalmente confermato oggi, e apre un nuovo capitolo per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Inevitabilmente i fan iniziano ora a chiedersi de sopo la nascita di "baby raviolino" potranno finalmente essere celebrate anche le attesissime nozze. Di certo non manca poco a quello che sarà il matrimonio più chiacchierato per un bel pò di tempo.

