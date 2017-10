Cristina e Benedetta Parodi / Stipendi d'oro per la conduzione di Domenica In? La smentita ufficiale

Cristina e Benedetta Parodi al centro della polemica! Stipendi d'oro per la conduzione di Domenica In? La smentita ufficiale arriva dalla sorella maggiore...

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Cristina e Benedetta Parodi

Cristina Parodi è al timone di questa nuova edizione del programma della domenica pomeriggio di Rai Uno Domenica In insieme alla sorella Benedetta e a Claudio Lippi. Il Fatto Quotidiano, nelle ultime ore, ha rivelato che le due sorelle Parodi alla Rai costano 37 mila euro a puntata, 25 mila Cristina, quindi per un totale di 775 mila euro annui, e 12 mila Benedetta, con un totale di 372 mila euro all’anno. Non si è fatta attendere la replica della Parodi che attraverso il suo profilo Twitter ha dato la sua versione dei fatti: "Magari prendessi tutti i soldi che dice l’impreciso Fatto Quotidiano… ma non voglio proprio fare polemiche. Torno a lavorare". Non conosciamo ancora, quindi, il compenso di Cristina Parodi per la conduzione di Domenica In, ma, dalle sue parole possiamo interpretare che si tratti di una cifra certamente più bassa di quella riportata da Il Fatto Quotidiano.

CRISTINA PARODI SMENTISCE L'INDISCREZIONE

Intanto domenica scorsa Domenica In ha tenuto incollati allo schermo circa 1 milione e 800 mila spettatori con uno share variabile dal 9,1 all’11%, perdendo nuovamente la sfida contro il programma Domenica Live condotto da Barbara d’Urso su Canale 5, che aveva invece registrato uno share compreso tra il 16,8 e il 18,4%. Ricordiamo che Cristina Parodi, il 1º ottobre 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria, si è sposata con Giorgio Gori, con il quale vive a Bergamo insieme ai tre figli: Benedetta (nata il 24 giugno 1996), Alessandro (nato il 20 agosto 1997) e Angelica (nata il 24 luglio 2001). È sorella di Benedetta Parodi, conduttrice televisiva e scrittrice, e di Roberto Parodi, scrittore e giornalista.

