Cugini di campagna/ Dopo l’addio di Nick Luciani, un nuovo inizio (Sabato Italiano)

I Cugini di Campagna sono ospiti del programma di Raiuno, Il Sabato Italiano condotto da Eleonora Daniele: un nuovo inizio per il gruppo dopo l'addio di Nick Luciani.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna sono uno dei gruppi più amati della musica italiani. La loro storia inizia nel 1970 e negli anni sono tanti i brani di successo che hanno fatto da colonna sonora agli italiani. Tra le canzoni più famose si ricordano Preghiera, Un'altra donna, ma soprattutto Anima Mia, il manifesto musicale dei Cugini di Campagna. Il gruppo ha fatto il suo ingresso nello studio di Sabato Italiano, il programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele proprio sulle note di Anima Mia. Il gruppo è stato annunciato dalla conduttrice durante lo spazio dedicato a Franco Baldini che ha parlato a se stesso davanti allo specchio. Nonostante siano passati anni dalla sua pubblicazione, Anima Mia resta uno dei brani intramontabili della musica italiana, conosciuto dagli adulti e dai bambini. A cantare il brano è stato il nuovo membro del gruppo, Daniel Colangeli che ha preso il posto di Nick Luciani che ha lasciato i Cugini di Campagna dopo oltre 20 anni di musica insieme.

L’ADDIO DI NICK LUCIANI

Dal 2014, anno in cui Nick Luciani ha deciso di lasciare il gruppo, per i Cugini di campagna è iniziata una nuova fase lavorativa. Al posto di Nick Luciani è arrivato Daniel Colangeli che, tuttavia, non è ancora riuscito a conquistare definitivamente il cuore dei fans, ancora legati a Nick Luciani la cui storia con i Cugini di Campagna cominciò nel lontano 1994. L’addio tra Nick Luciani e i Cugini di Campagna non è stato indolore. “Ho deciso di lasciare i Cugini di Campagna, nel 2014, per via di diversi contrasti fra me e Ivano che non voleva dare spazio alla mia creatività e ai miei progetti. Appena tornato solo, ho pubblicato l’album dal titolo “Ricomincio da me”, composto da cover e brani inediti tutt’ora in vendita negli store musicali ma al momento di promuovere la mia nuova vita artistica in televisione, ho trovato la strada bloccata”, ha raccontato Luciani i cui rapporti con il resto del gruppo si sono interrotti bruscamente.

