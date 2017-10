FAUSTO LEALI/ "Io e De Gregori grandi amici, mi vuole molto bene!" (Celebration)

Il cantante italiano Fausto Leali è tra i protagonisti di questo terzo appuntamento di Celebration in onda su Rai 1 e dedicato alle Grandi Voci della storia della musica.

Fausto Leali a Celebration

LA SUA VOCE UNICA IN ITALIA

Fausto Leali tra gli ospiti che prenderanno parte alla terza puntata di Celebration, programma musicale presentato su Rai 1 da Neri Marcorè e Serena Rossi. Voce black e potente, Fausto Leali ha emozionato il pubblico nel corso della propria carriera con brani che sono rimasti dei veri e propri evergreen come A chi, Io amo, Ti lascerò e tanti altri ancora. In questo 2017 l’artista ha pubblicato un bellissimo album intitolato Non solo Leali in cui ci sono tantissimi duetti con grandi cantanti italiani come Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri e Mina. In un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita si è parlato della sua inconfondibile voce che secondo lo stesso De Gregori in Italia è unica: “Ci sono moltissime persone, anche nel nostro ambiente, che storcevano il naso a sentire del nostro duetto in ‘Sempre e per sempre’. Ci siamo conosciuti nell’89 in un hotel ad Acireale: mi disse che un giorno avrebbe inciso una sua versione di ‘A chi’ e l’ha fatto; dieci anni fa io ho ricambiato registrando ‘La valigia dell’attore’. Siamo diventati così amici che la gente non può credere quanto Francesco mi voglia bene”.

FAUSTO LEALI, “IL MIO MIGLIOR ALBUM”

Nell’ambito della stessa intervista rilasciata a Radio Italia, Fausto Leali ha quindi espresso grande soddisfazione per questo suo album sbilanciandosi nell’etichettarlo come il migliore della sua carriera. Quindi ha parlato della tante collaborazione artistiche che esso presenta ed in particolare dell’entusiasmo manifestato da artisti come Mina: “Sono molto contento di ‘Non solo Leali’: sarà il disco più importante della mia carriera, per le collaborazioni che contiene. Mina è stata la prima a dirmi di sì: ci sentiamo ogni tanto e quando mi vede in tv, se qualcosa le piace, mi manda messaggi vocali: sono uno dei pochi a ricevere messaggini audio dalla Tigre di Cremona. Io e Claudio Baglioni invece ci conosciamo dal ’74: avevo sentito un suo provino, proprio del brano ‘Solo lei’; poi ci siamo incontrati ad O'Scia' dove l’abbiamo fatto insieme ed è andata molto bene. Quando ho fatto questo disco, l’ho invitato e lui ha accettato di inciderla con me. Saluto anche Ruggeri, che ha ricantato con me Rino Gaetano che per me è il precursore di Vasco Rossi”.

