Filippo Biciglia/ Le lacrime in tv per l'imitazione di Franco Califano a Tale e Quale Show (Sabato Italiano)

Filippo Bisciglia racconta la sua avventura a Tale e Quale Show 2017 nella puntata odierna di Sabato Italiano: le lacrime per l'imitazione di Franco Califano (28 ottobre).

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia, reduce dalla vittoria a Tale e Quale Show 2017 nei panni di Luciano Ligabue, è stato un gradito ospite della puntata odierna di Sabato Italiano. L’ex gieffino, ormai lanciatissimo nel mondo della televisione come conduttore, ha raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele la sua esperienza come concorrente del programma di Carlo Conti. Un’esperienza importante sia professionalmente che umanamente. Oltre a sfoggiare il suo talento canore, a Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia ha anche incontrato un amico vero come Marco Carta con il quale trascorre molto tempo tra una prova e l’altra. Molto apprezzato dal pubblico e dalla giuria dello show di Raiuno, Filippo Bisciglia ha entusiasmato tutti nei panni di Franco Califano. Nel rivedere il suo omaggio al Califfo, Filippo Bisciglia non è riuscito a trattenere le lacrime. La sua, infatti, è stata un’esibizione perfetta non solo dal punto di vista canore ma anche fisico. Perfetto il trucco ma soprattutto le movenze che hanno ricordato a tutti quelle di Califano.

LA CONFESSIONE SU CARLO CONTI

Tale e Quale Show, come ha raccontato a Sabato Italiano lo stesso Filippo Bisciglia, è una grande opportunità professionale. A volere l’ex gieffino nel cast della nuova edizione è stato lo stesso Carlo Conti che cura da vicino la trasmissione. Nei confronti del conduttore, Bisciglia nutre un profondo affetto e rispetto. “E’ un grande professionista, prima di ogni esibizione viene dietro l’ascensore e fa l’in bocca al lupo ad ognuno di noi, non è una cosa da tutti”, ha svelato Filippo che ha ammesso di esserci rimasto male la settimana scorsa quando la giuria formata da Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica non ha apprezzato la sua imitazione di Jovanotti per il quale si era impegnato tanto. Questa settimana, però, si è rifatto calandosi nei panni di Luciano Ligabue.

