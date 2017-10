Francesca Rocco, Giovanni Masiero/ Dal colpo di fulmine al Grande Fratello alla nascita di Ginevra (Verissimo)

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, dal colpo di fulmine nella Casa del Grande Fratello alla nascita della piccola Ginevra. La coppia ospite a Verissimo

28 ottobre 2017 Anna Montesano

Francesca Rocco e Giovanni Masiero a Verissimo

Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono pronti a presentare la loro piccola Ginevra a Silvia Toffanin. Ospiti della nuova puntata di Verissimo, la coppia è pronta a raccontare i dettagli di questa nuova che li vede ormai una bellissima famiglia. Chicca e Giovanni, così come sono noti al pubblico, si sono innamorati al Grande Fratello e mai avrebbero pensato al seguito che avrebbe poi avuto la loro storia. Oggi sono marito e moglie e dallo scorso maggio sono diventati genitori della piccola Ginevra. Una vera e propria favola quella di Chicca che qualche tempo fa, in un'intervista rilasciata al programma #Estate, ha raccontato la gioia di scoprire di essere in dolce attesa con queste parole: "Scoprire di essere incinta è stata una stella cadente dal cielo, non ce lo aspettavamo. Il mio parto è stato un parto naturale completamente, avevo scelto di non fare l’epidurale, non so come mi sia venuta questa idea perché mentre ero lì che soffrivo avrei fatto qualsiasi cosa per soffrire meno. Giovanni era lì di fianco a me e soffriva per me, vedendomi soffrire".

FRANCESCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO: LA NASCITA DI GINEVRA

Al settimanale Chi, Chicca ha raccontato l'esperienza di vedere nascer un bambino e di diventare mamma: "Mettere al mondo un figlio, oltre a essere una delle grandi responsabilità della vita, è un processo fisico molto doloroso. - esordisce Francesca Rocco nel corso dell'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Se, ancora oggi, nonostante i grandi passi della medicina, il parto porta sofferenza, significa che il buon Dio ha scelto che sia così. Ma poi, quando prendi in braccio quel cucciolo di tre chili, ti rivedi insieme figlia e mamma e fai un viaggio mentale velocissimo. Arriva la consapevolezza della bellezza. In ospedale hai la sicurezza di chi ti cura e ti coccola". Una grandissima emozione anche per Giovanni, rimasto sempre al fianco della sua Chicca dalla quale, dal primo incontro al Grande Fratello, non si è mai separato.

FRANCESCA ROCCO, LE PREOCCUPAZIONI DI UNA MAMMA

Essere genitori, racconta Francesca Rocco, è una grandissima gioia ma inevitabilmente non mancano le preoccupazioni. "Sarei pazza a dire che non ho avuto paura o che è stato tutta una passeggiata. Le paure ci sono, dalla prima notte quando siamo tornati a casa dall’ospedale e ho detto: ‘E adesso?’ Di tutto hai paura, anche perché è così piccola e indifesa e ti chiedi proprio: ‘Sarò una brava mamma?’, spesso ti mancano proprio anche le forze, allattando le energie sono ancora meno, però viene naturale" ha raccontato infatti Francesca che nello studio di Verissimo è pronta a svelare nuovi dettagli di questa nuova vita che oltre a donna in carriera la vede anche mamma a tempo pieno.

