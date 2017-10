GLORIA GUIDA/ "Ho fatto il provino per il Grande Fratello Vip ma poi ho avuto paura" (Verissimo)

Gloria Guida, l'attrice ed icona della commedia all'italiana ospite di Verissimo: la mancata partecipazione al Grande Fratello Vip e il matrimonio con Johnny Dorelli.

28 ottobre 2017 Emanuela Longo

Gloria Guida, ospite di Verissimo

Per la prima volta nello studio di Verissimo, l'attrice ed icona della commedia sexy all'italiana, Gloria Guida, si racconterà questo pomeriggio alla conduttrice Silvia Toffanin. Da ben 26 anni sposata con Johnny Dorelli, Gloria ripercorrerà nella trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 le tappe più intense della sua vita privata e professionale. Dai suoi esordi come cantante, quando era ancora giovanissima, ai film di maggiore successo che poi hanno segnato la sua carriera tanto da divenire una vera e propria icona del B-movie degli anni '70 e '80, facendo sognare milioni di italiani. Ovviamente non mancherà una parentesi dedicata alla sua vita privata, in riferimento al matrimonio con Johnny Dorelli, con il quale ha anche recitato in diversi film. Tutto questo e molto altro ancora è Gloria Guida, mancata concorrente del Grande Fratello Vip. Ebbene sì, l'attrice ha dichiarato a Silvia Toffanin di aver pensato di partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi: "Ho fatto il provino per il Grande Fratello Vip. Ero curiosa, ma poi mi sono frenata per paura", ha raccontato. Nessun rimorso in merito al suo dietrofront, tanto da dichiarare oggi: "E’ stata la scelta giusta". Poi ha ironizzato, asserendo: "Johnny (Dorelli, ndR) mi avrebbe cambiato la serratura di casa". L'ironia è uno dei suoi punti di forza, tanto da aver aggiunto: "Non sono più capace di fare la doccia in pubblico". Sarà davvero questo il reale motivo della mancata partecipazione al noto programma?

GLORIA GUIDA, LA CARRIERA, DALLA MUSICA AL CINEMA

Attrice, showgirl, cantante: nel passato di Gloria Guida c'è arte a 360 gradi. I suoi esordi artistici l'hanno vista, appena 17enne, protagonista di Un disco per l'estate con la canzone L'uomo alla donna non può dire no. L'anno seguente rischio addirittura di approdare al Festival di Sanremo, ma la carriera di cantante fu ben presto destinata ad essere accantonata per lasciare spazio a quella di attrice. Tante le pellicole da lei interpretate prima dell'incontro con Johnny Dorelli con il quale interpretò in teatro la commedia musicale Accendiamo la lampada del 1979 e che anticipò il matrimonio nel 1991 (con rito civile e poi nel 2001 in chiesa). Gradualmente la Guida abbandona il lavoro di attrice per dedicarsi al ruolo di moglie e madre della figlia Guendalina. Lo scorso aprile è stata ospite di Barbara d'Urso nella trasmissione Domenica Live, nel corso della quale ha raccontato l'amore con Dorelli e per la prima volta ha portato in studio anche la figlia Guendalina e la nipote Ginevra. "Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare. Guendalina lo può dire, lo dicono anche i suoi fratelli, come padre non è facile. Poi magari l’unico schiaffo a Guendalina l’ho dato io", aveva dichiarato.

IL RUOLO DI MAMMA E NONNA

Il prossimo novembre Gloria Guida festeggerà i suoi primi 62 anni, ma nonostante l'età resta nell'immaginario di un'intera generazione di italiani simbolo di un'era sexy. Oggi la sua vita è lontana dal mondo dello spettacolo (tranne qualche cameo) ma sempre più alle prese con il ruolo di nonna. In una recente intervista per la rivista Grand Hotel, l'attrice ha a lungo parlato della sua famiglia, a partire dal marito al quale resta ancora molto legata come il primo giorno. "Siamo soliti telefonarci ogni due ore, come fanno i fidanzatini", ha raccontato, spiegando cosa accade le volte in cui sono lontani per via dei loro impegni. La figlia Ginevra oggi ha 33 anni e lavora a Mediaset, dove segue i contratti degli show condotti da Paolo Bonolis. Per questo quando lei è impegnata con il lavoro la nipotina Ginevra, che oggi ha 6 anni, resta con nonna Gloria e nonno Johnny: "E' un terremoto, non sta mai ferma un attimo", ha raccontato l'artista, che per questo motivo si diverte a chiamare la nipotina "Attila".

© Riproduzione Riservata.