Gabriel Garko/ "Stavo perdendo il contatto con la realtà" (Verissimo)

Gabriel Garko a Verissimo: l'attore ospite di Silvia Toffanin. Nell'intervista rivela le insidie del successo: "Stavo perdendo il contatto con la realtà".

28 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Gabriel Garko a Verissimo

Gabriel Garko, il bello della fiction italiana, ospite a Verissimo: l'attore si confesserà nello studio di Silvia Toffanin in un'intervista molto intima. Parlerà, ad esempio, anche di un periodo difficile della sua vita, nel quale ha rischiato che il successo prendesse il sopravvento sulla vita reale. «Mi è successo di perdere il contatto con la realtà. Mi è capitato di guardarmi allo specchio e di vedere il personaggio, non più me stesso», un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda oggi su Verissimo. In Francia è riuscito a sistemare la "bussola" della suo essere: «Quando è successo mi sono talmente spaventato che ho preso il primo volo per Parigi e ci sono rimasto per quindici giorni per ritrovare me stesso». Per l'attore torinese non è stato facile dunque gestire la sua popolarità, che a volte può diventare davvero ingestibile. Nel suo caso la vita è cambiata soprattutto con l'avvento degli smartphone: «Al pubblico piace distruggere sui social network i personaggi, amano parlarne male». E invece Gabriel Garko preferirebbe stare tranquillo, «almeno quando vado al ristorante con la mia famiglia, con le mie sorelle».

GABRIEL GARKO, "CON ADUA DEL VESCO UN RAPPORTO DI COMPLICITÀ"

Considerato un sex symbol della tv italiana, Gabriel Garko è apprezzato dalle donne anche per la bellezza dei suoi occhi. Eppure a lui proprio non piacciono, al punto tale che in casa non ha specchi, se non in bagno: «Da piccolo mi era stato detto che se passi davanti a un specchio, di notte poi si manifesta il diavolo. Non mi piacciono i miei occhi. Non parlo del colore, ma della forma», ha rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi (clicca qui per il nostro approfondimento), nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Adua del Vesco che, a differenza dei rumors circolati in estati, non è affatto in crisi. «C'è un rapporto di complicità. Sa come sono fatto e quanto tengo alla mia libertà», ha assicurato Gabriel Garko. Lui, icona della fiction italiana, ha parlato anche del suo nome d'arte, visto che all'anagrafe in realtà si chiama Dario Gabriel Oliviero: ha puntato sul secondo nome e scelto Garko ispirandosi alla nonna materna Garkios. Un'intuizione nata per gioco che ha funzionato.

GARKO, "REALITY? SE CI SI METTE A NUDO SI SPEZZA L'INCANTO"

Negli ultimi tempi Gabriel Garko è stato impegnato a teatro con la commedia Odio Amleto di Paul Rudnick, con Ugo Pagliai e Paola Gassman. L'attore ha interpretato Andrew Rally, un giovane che vuole diventare interprete di Amleto fino a quando non si ritrova a dover scegliere tra tv e palco. «Riflette il mio percorso professionale ed è ironico come lo sono io», ha raccontato Garko a Leggo, assicurando che il teatro è impegnativo come una fiction televisiva. Nell'intervista però il bel Gabriel ha parlato anche dei suoi inizi e di quella vicinanza umana che ora è andata persa: «Da bambini ricordo giochi che ti facevano relazionare dal vivo con i coetanei. Ora vedo i bambini giocare al cellulare: è devastante». Sull'eventualità di partecipare a un reality show ha spiegato: «No, non sono contro, ma dell'idea che occorra mantenere un alone di mistero, restare un oggetto del desiderio e, dal momento in cui ti metti a nudo spezzi l'incanto». Non si sbottona, invece, per quanto riguarda il prossimo impegno lavorativo: «Girerò un film a novembre per ora top secret».

