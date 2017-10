Giulia De Lellis e Andrea Damante/ La teoria sul tradimento: "meglio con un uomo" (GF Vip 2)

Giulia De Lellis e Andrea Damante: nella casa del Grande Fratello Vip 2, l'ex corteggiatrice svela il suo pensiero su un ipotetico tradimento del fidanzato.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante formano una delle coppie più affiatate e amate della storia di Uomini e Donne. Insieme da un anno e mezzo, non hanno ancora affrontato un periodo di crisi. Se lo scorso anno fu Andrea a rinchiudersi nella casa del Grande Fratello Vip parlando continuamente del suo amore per Giulia, quest’anno è toccato alla De Lellis. L’ex corteggiatrice sta dimostrando di essere molto innamorata di Andrea anche se ha capito di poter essere ugualmente serena da sola. Forte e determinata nonostante abbia solo 20 anni, nei giorni scorsi, Giulia ha ammesso che ci sono delle cose che cambierebbe nella sua storia d’amore. La sua relazione con l’ex tronista veronese, però, non è assolutamente in discussione. All’interno della casa, la De Lellis, pur essendo amica di tutti, sta rispettando il proprio fidanzato. Con le altre donne di casa, tuttavia, si lascia spesso andare a pensieri e riflessioni. E’ quanto accaduto nelle scorse ore quando, durante una chiacchierata con Cecilia Rodriguez, ha svelato il suo pensiero su un ipotetico tradimento.

LA TEORIA SUL TRADIMENTO

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono innamoratissimi ma l’ex corteggiatrice di Uomini e donne mette in conto anche la possibilità che, un giorno, il fidanzato possa innamorarsi di un’altra persona. A tal proposito, come svela il portale Bitchyf.it, Giulia ha detto: “Lo sai che una volta gli ho detto ad Andre che se lui si innamorasse di un uomo per me sarebbe molto meno doloroso. Lo sai che è successo poi, mi sono sognata che lui si innamorava di un uomo. Bruttissimo, molto meglio di una donna. Perché tu sai che muore, lì sai che è morto”. Cosa penserà Andrea Damante del pensiero della fidanzata? Ad oggi, comunque, sembra che tale problema non ci sia. Entrambi sono molto innamorati l’uno dell’altra e non vedono l’ora di potersi riabbracciare e stare nuovamente insieme quando l’avventura di lei nella casa più spiata d’Italia finirà. Fino a quel momento, però, i pensieri della De Lellis saranno sempre vari.

