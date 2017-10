Grande Fratello 2017/ News dalla Casa: Monte, Rodriguez e Moser, arriva il quarto incomodo...

Grande Fratello Vip, news dalla Casa: continua il feeling tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser; nel frattempo, il silenzio social di Francesco Monte va avanti ma qualcuno...

28 ottobre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

La nuova puntata serale del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa settimana, potrebbe essere ricchissima di colpi di scena. Tra i principali argomenti dell'appuntamento, la forte amicizia tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: solo affetto tra loro due oppure voglia d'amore? Nel frattempo, alla storia si aggiunge - ovviamente - anche Francesco Monte, fidanzato dell'argentina. Proprio l'ex tronista, potrebbe trovarsi faccia a faccia con il rivale durante la prima serata. Ed intanto, le ultime dinamiche si arricchiscono di un "prezioso" tassello. Ricordate Jessica Cerniglia? La ragazza, durante la passata storia di Francesco Monte con Teresanna Pugliese, ha avuto modo di insidiarsi nella storia per creare scompiglio. Proprio Jessica, si palesò negli Studi Elios di Uomini e Donne, affermando di avere passato alcune ore chiusa in camera d'albergo in compagnia dell'ex tronista, arrivato in Sicilia per una serata in discoteca. Per la Cerniglia, l'incontro tra di loro era andato oltre una semplice chiacchierata ma, ai tempi, Monte ha negato di fronte una Teresanna estremamente serena.

GF Vip 2017, nel triangolo Monte-Rodriguez-Moser spunta il quarto incomodo

La questione tra Monte e Jessica poi, andò avanti anche con una probabile denuncia da parte dell'aspirante attore. Dopo circa 5 anni, la ragazza torna nuovamente a galla. Postando un video, afferma di volere raccontare tutta la sua verità: “Come vedi la ruota gira per tutti caro Francesco Monte. Mi hai fatto passare per una poco di buono e anche una bugiarda davanti a tutta Italia. La gente dice ‘Povero Francesco’, ma povera Cecilia, povera. E comunque adesso non mi limiterò più, racconterò tutta la verità, tutta la verità”. A questo punto, la situazione si fa più spinosa del previsto con l'arrivo inedito di un quarto incomodo. Cecilia ed Ignazio sono davvero così attratti oppure sono spinti solo dal GF che li sta pilotando? Francesco Monte nasconde qualcosa? Staremo a vedere se tutti questi interrogativi, nel corso delle ore troveranno o meno delle risposte. L'ex tronista in questo periodo, forse “assalito” da troppi pensieri, sta preferendo il silenzio e attende – quasi sicuramente – il confronto con la fidanzata o ancor meglio, con il suo rivale. Ed intanto, Jessica potrebbe essere adocchiata da Barbara d'Urso per delle interviste a Pomeriggio 5 e Domenica Live, non credete? Si attendono eventuali sviluppi (anche con una certa ansia).

