HAPPY FEET/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da George Miller (oggi, 28 ottobre 2017)

Happy Feet, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Elijah Wood, Robin Williams e Brittany Murphy, alla regia George Milller. Il dettaglio.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione su Italia 1

GEORGE MILLER ALLA REGIA

Il film d'animazione Happy Feet va in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 ottobre 2017, alle ore 19,00. Una pellicola d'animazione e avventura che è stata diretta da George Milller nel 2005 ed è uscita nei cinema americani nel novembre dell'anno successivo. In Italia è stata distribuita a partire dal primo dicembre del 2006. Cinque anni dopo, nel 2011, è stato distribuito il sequel Happy Feet 2, diretto dallo stesso regista del primo film. Nella versione originale le voci dei protagonisti sono doppiate da attori del calibro di Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugh Jackman e Nicole Kidman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HAPPY FEET, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Siamo in Antartide dove tutti gli esemplari di pinguini imperatore sono dotati di una straordinaria voce canterina. Tutti tranne Mambo. Il piccolo pinguino, infatti, non è in grado di cantare ma mostra straordinarie doti da ballerino di tip tap. La sua vita verrà profondamene rivoluzionata dall'incontro con Gloria, altro esemplare di pinguino imperatore dalla voce eccezionale, che sarà accolta nel gruppo di pinguini con grande gioia da parte di tutti. Un giorno, senza volerlo, il povero Mambo rovina lo show di Gloria e viene così invitato ad andare via dal gruppo per sempre. Nel suo lungo peregrinare solitario, Mambo incontra una colonia di pinguini Adelia spagnoli che sembra apprezzare le sue doti da ballerino. I suoi nuovi amici lo conducono da Adone, il capo del loro gruppo a cui Mambo chiede molte informazioni circa il mondo degli umani. Poco dopo, il pinguini decide di tornare dal suo gruppo e circa di convincere Gloria e gli altri a creare un gigantesco ballo di gruppo. Ma i suoi genitori e Noe, il capo della colonia di pinguini imperatore, vietano categoricamente a Mambo di continuare a ballare, identificando proprio il ballo come sicura causa della terribile carestia di pesce che ha investito la loro terra. Mambo viene definitivamente esiliato e si allontana dai suoi simili, decidendo di intraprendere un pericoloso viaggio nel mondo degli umani assieme ai pinguini Adelia spagnoli. Il viaggio si tradurrà in una lunga serie di avventure esilaranti che permetteranno a Mambo di conoscere a fondo il mondo degli umani.

