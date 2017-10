IL CAIMANO/ Su La7 il film con Silvio Orlando e Margherita Buy (oggi, 28 ottobre 2017)

Il Caimano, il film in onda su La7 oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Silvio Orlando, Margherita Buy e Jasmine Trinca, alla regia Nanni Moretti. La trama del film nel dettaglio.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film di Nanni Moretti in prima serata su La7

NEL CAST SILVIO ORLANDO

Il film Il Caimano va onda su La7 oggi, sabato 27 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola del 2006 che è stata diretta da Nanni Moretti e interpretata da Silvio Orlando, Margherita Buy, Jasmine Trinca, Michele Placido ed Elio De Capitani. Il film è stato distribuito nei cinema italiani a partire dal 24 marzo 2006 per poi essere proiettato nel corso nella Mostra del Cinema di Cannes come film in concorso. Per il suo spiccato alone satirico, Il Caimano ha ricevuto critiche contrastanti pur riscuotendo un discreto successo al botteghino. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL CAIMANO, LA TRAMA DEL FILM

Bruno Bonomo è un discreto produttore di pellicole cinematografiche che in passato ha vissuto un vero e proprio momento di gloria grazie al cinema trash. Al momento, l'uomo è in balia di una profonda crisi esistenziale e professionale. Infatti la casa produttrice di cui è titolare è prossima al fallimento, mentre sua moglie sta per lasciarlo. L'unico suo barlume di speranza sembra essere rappresentato dalla sceneggiatura de Il Caimona,scritta da una giovanissima regista (Teresa) intenzionato a narrare la storia di Silvio Berlusconi. Il sogno di Teresa sembra molto complesso perché davvero poche persone sono davvero disposte a prendere parte al progetto, essendo il tema dell'ascesa politica e finanziaria di Berlusconi molto complesso e soprattutto delicato. Nel frattempo il matrimonio tra Bruno e sua moglie finisce definitivamente, sfociando in separazione. Poco dopo le riprese del film hanno finalmente inizio e Bruno decide di investire tutti suoi risparmi nel progetto. Purtroppo però, de Il Caimano viene girata solo l'ultima scena che racconta la condanna in tribunale a sette anni per Berlusconi, probabilmente per il processo SME. All'uscita dell'ex premier dal tribunale, si scatena una tremenda rivolta popolare.

© Riproduzione Riservata.