IL MARCHESE DEL GRILLO/ Su Iris il film con Alberto Sorbi (oggi, 28 ottobre 2017)

Il Marchese del Grillo, il film in onda su Iris oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Alberto Sordi e Paolo Stoppa, alla regia Mario Monicelli. La trama del film nel dettaglio.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ALBERTO SORDI NEL CAST

Il Marchese del Grillo va in oda su Iris oggi, sabato 28 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una famosa pellicola comica del 1981 che è stata diretta da Mario Monicelli e interpretata dall'intramontabile Alberto Sordi, accompagnato da altri grandi nomi del cinema italiano come Paolo Stoppa, Caroline Berg, Riccardo Billi e Isabella De Bernardi Secondo diverse fonti più o meno autorevoli, pare che la figura del Marchese del Grillo descritta nel film di Mario Monicelli sia stata ispirata da un personaggio dell'artistocrazia romana realmente esistito. Nel 2012 è stata pubblicata una nuovissima edizione inedita del film, completamente restaurata e contenente una lunga intervista a Mario Monicelli. Oltre ad Alberto Sordi, nel cast de Il Marchese del Grillo figurano altri grandi attori del calibro di Paolo Stoppa, che veste i panni di Papa Pio VII e Riccardo Billi, che interpreta uno straordinario Aronne Piperno.

IL MARCHESE DEL GRILLO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1809 ed Onofrio del Grillo è uno degli aristocratici della capitale più in vista della città. La casa nobiliare capitolina fa anche parte della corte di Papa Pio VII. Onofrio è un uomo pieno di vita e sempre pronto a gettarsi in nuove ed entusiasmanti avventure amorose. Trascorre la sua esistenza sereno e privo di preoccupazioni, occupato ad oziare tra osterie e relazioni fugaci. Il suo atteggiamento puerile è però mal visto dalla sua famiglia che lo considera una vera e propria pecora nera della casata nobiliare. Onofrio è inoltre molto conosciuto per via delle sue continue burle che riserva in modo particolare ai componenti della sua famiglia, formata da personalità decisamente originali e complesse. La sua innata classe, accompagnata da un naturale senso dell'umorismo, gli permette di gestire ogni singola situazione con abilità e doti da grande intrattenitore. Un giorno, Onofrio incontra Gasperino, un popolano perfettamente identico a lui, esteticamente e nelle movenze. Sarà la perfetta occasione per completare il suo repertorio fatto di burle e scherzi.

© Riproduzione Riservata.