IL PICCOLO PRINCIPE/ Su Italia 1 il film d'animazione di Mark Osborne (oggi, 28 ottobre 2017)

Il piccolo principe, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Riley Osborne e Rachel McAdams, alla regia Mark Osborne. La trama del film.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il piccolo principe in prima serata su Italia 1

MARK OSBORNE ALLA REGIA

Il film d'animazione Il piccolo principe va in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione del 2015 che è stata diretta dal regista Mark Osborne. Nella versione originale del film le voci dei personaggi principali del film sono state doppiate da Riley Osborne, Rachel McAdams, Mackenzie Foy, James Franco e Marion Cotillard. Il film d'animazione è interamente tratto dall'ominimo romanzo di Antoine de Saint-Exupery, opera letteraria molto amata da grandi e piccini. Il film Il Piccolo Principe, è stato realizzato impiegando un budget di circa 60 milioni di euro. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL PICCOLO PRINCIPE, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Dopo il fallimento dell'ennesimo test d'ammissione per la Werth Academy, la madre di una giovane ragazzina molto in gamba ed intraprendete decide di trasferirsi, assieme a sua figlia, nello stesso quartiere in cui su trova la scuola. In questo modo sarà più facile per la ragazza riuscire a preparare il nuovo test d'ingresso e tentare di accedere nuovamente all'accademia l'anno successivo. L'unico appartamento libero ed a buon mercato presente nel quartiere è situato accanto ad una curiosa casetta. Un giorno l'abitazione della ragazza viene letteralmente messa a soqquadro dall'irruzione di un curioso velivolo proveniente proprio dalla casa accanto. La giovane, l'indomani, decide di fare visita al suo vicino di casa. Entrata nel giardino della casa adiacente alla sua, la giovane conosce il suo vicino di casa, un bizzarro signore molto anziano, impegnato nella riparazione di un biplano. I due stringono fin da subito un meraviglioso rapporto d'amicizia. L'uomo racconta alla ragazzina l'affascinante storia del Piccolo Principe, un giovane fanciullo che l'uomo avrebbe incontrato nel bel mezzo del deserto del Sahara, quando il suo biplano si schiantò proprio in quel luogo diversi anni prima. La ragazzina è sempre più curiosa e vuole conoscere tutta la storia del Piccolo Principe. Così, contravvenendo agli ordini di sua madre che la crede super impegnata con studio e calcoli algebrici, fa visita al suo nuovo amico ogni giorno. Non curante delle raccomandazioni di sua madre, decide di aiutare il suo anziano amico a riparare il biplano e nel frattempo conosce la fine della storia del Piccolo Principe, rimanendone fortemente amareggiata per il finale molto triste. Così decide di voltare le spalle al suo vicino, accusandolo di averle fatto perdere tempo. Pochi giorni dopo, purtroppo, il suo anziano amico ha un malore e viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Arrivata al suo capezzale, la ragazzina decide di riparare da sola il biplano per cercare il Piccolo Principe. Così, quella notte stessa, si reca nel giardino del vicino ma cade bruscamente e, battendo la testa, sviene. Inizia così a sognare e nei suoi sogni incontra il Piccolo Principe. Al risveglio, la ragazza avrà finalmente compreso la vera morale della storia del Piccolo Principe e senza indugio correrà ad abbracciare il suo amico che nel frattempo, si è ripreso quasi del tutto dal malore.

