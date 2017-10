IL SEGRETO / Camila viene trovata in fonda ad un pozzo: è ancora viva?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 ottobre: Camila viene trovata da Hernando in fondo al pozzo nel quale l'ha gettata Hernando. Riuscirà a salvarla in tempo?

28 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna in onda su Canale 5 anche oggi pomeriggio a partire dalle ore 15:00, appena dopo la telenovela Una Vita. Si ripartirà dalle disperate ricerche di Camila, scomparsa già da diverse ore. Beatriz, Nicolas e Matias hanno provato a lungo a rintracciare la donna, convinti che Damian possa averle fatto del male, e alla fine saranno costretti a mettere in allarme anche Hernando. Insieme a lui proseguirà il disperato tentativo di ritrovare la cubana e, fortunatamente, queste ricerche daranno i suoi frutti. Camila verrà ritrovata in fondo ad un pozzo lungo la strada che da Puente Viejo porta alla stazione: sarà lo stesso Hernando a vedere la moglie in tale pericolosissimo luogo e, insieme ad Alfonso (al quale successivamente si uniranno anche Matias e Nicolas) riuscirà a trarla in salvo. Camila sarà ancora viva anche se le sue condizioni di salute sembreranno essere molto gravi. La donna sarà infatti priva di conoscienza, rendendo necessario l'immediato intervento del dottore che dovrà provare a salvare lei e il bambino portato in grembo.

Il Segreto: Camila viene salvata da Hernando

Nella puntata de Il Segreto nella quale Camila verrà miracolosamente salvata da Hernando e dai suoi amici, un altro amato personaggio sembrerà finalmente essere sulla via della guarigione. Si tratterà di Mauricio che potrà dirsi fuori pericolo dopo l'aggressione subita ai danni di Caridad. A questo punto sarà necessario fare in modo che Fe non venga coinvolta in quanto accaduo, distogliendo l'attenzione della Guardia Civile da qualsiasi sospetto. La Montenegro metterà quindi le cose in chiaro con il suo capomastro, chiedendogli di dichiarare il falso davanti alle autorità. Mauricio non dovrà parlare di aggressioni alla villa, ma confessare di essere stato sorpreso dai lupi lontano dalla villa. Sebbene l'uomo non ricordi perfettamente l'accaduto, seguirà alla lettera gli ordini della sua padrona mentre Fe si preparerà ad assecondare tutte le richieste della ricca signora: d'ora in avanti dovrà eseguire tutti i suoi ordini se non vorrà finire in carcere per avere ucciso la sua gemella Caridad.

