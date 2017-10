Iva Zanicchi/ La foto senza veli su Playboy: “Mi sono pentita, non l’ho mai detto a papà” (Sabato Italiano)

Iva Zanicchi, ospite di Eleonora Daniele nella puntata odierna de Il sabato italiano racconta della foto senza veli scattata per Playboy di cui non ha mai parlato al padre.

28 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Iva Zanicchi

Tra i temi affrontati nella puntata odierna del programma di Raiuno, Sabato Italiano, c’è stato quello dello scandalo, sempre più attuale per le foto che vengono pubblicate sui social. Tra i vip che puntualmente scatenano critiche e polemiche c’è anche Justine Mattera che condivide spesso con i propri followers foto bollenti. Tornando indietro nel tempo, anche Iva Zanicchi è stata protagonista di uno scandalo. Artista amatissima al pubblico, Iva Zanicchi, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha parlato della foto senza veli scattata per Playboy. All’apice del suo successo, Iva Zanicchi scelse di mettersi a nudo posando senza veli per la copertina del famoso magazine. Per quegli anni fu un vero e proprio scandalo come ammette oggi Iva Zanicchi che, se potesse tornare indietro, non lo rifarebbe mai. Schietta e sincera come sempre, Iva Zanicchi, però, non si nasconde dietro un dito e, soprattutto, non rinnega di averlo fatto.

IVA ZANICCHI E LA FOTO SU PLAYBOY

Non è la prima volta che Iva Zanicchi ammette di essersi pentita di aver posato senza veli su Playboy. Prima di ribadirlo ai microfoni de Il Sabato italiano, la cantante, ai microfoni del Corriere.it, aveva dichiarato: “E non mi sono mai pentita delle cose fatte. Ma quella foto non la rifarei”. Nello scatto in questione, però, Iva non era completamente senza veli. La cantante, infatti, indossava delle calze color carne e una pelliccia che la copriva. La foto fu scattata quando la Zanicchi aveva 40 anni: “Età particolare. Forse volevo dimostrare a me stessa di esser ancora in forma”. Di quella foto, Iva Zanicchi non ha mai parlato a suo padre che, di conseguenza, non l’ha mai vista: “A mio padre non l’ho mai detto. Mia madre l’ha scoperto aprendo un cassetto dove conservavo coperte di pizzo. C’era una copia. C’è rimasta un po’ male”.

