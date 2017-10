LA BUSSOLA D'ORO/ Su Rai Movie il film con Nicole Kidman e Daniel Craig (oggi, 28 ottobre 2017)

La bussola d'oro, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 28 ottobre 2017. Nel cast: Dakota Blue Richards e Daniel Craig, alla regia Chris Weitz. La trama del film nel dettaglio.

28 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film fantastico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST DAKOTA BLUE RICHARDS

La bussola d'oro va in onda su Rai Movie oggi, sabato 28 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola fantastica che è stata diretta da Chris Weitz e interpretata da Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Nicole Kidman, Eva Green, Sam Elliott e Christopher Lee. La trama è liberamente tratta dall'opera letteraria omonima scritta da Philip Pullman, che rientra nella famosa trilogia intitolata Queste oscure materie. Dakota Blue Richards, che veste i panni di Lyra Belacqua, è una attrice britannica nota per aver preso parte alla serie tv Skins, interpretando il ruolo di Franky Fitzgerald. Il regista Chris Weitz nel 2009 ha diretto anche il film New Moon, sequel di The Twilight. Dal film La bussola d'oro è stato tratto un videogioco che permette di vestire i panni di Lyra, risolvendo gli indovinelli della bussola d'oro. La pellicola è stata distribuita nei cinema americani nel dicembre del 2007, con una settimana di anticipo rispetto alla programmazione italiana. Il film La bussola d'oro è stato girato a partire da settembre 2006 a Oxford, in Svizzera e Norvegia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA BUSSOLA D'ORO, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è Lyra Belaqua, una giovane fanciulla orfana di entrambi i genitori che vive la sua esistenza all'interno di un universo parallelo, dove ogni individuo è protetto da un daimon, la raffigurazione animalesca della propria anima. Per qualche misterioso motivo, Lyra entra in possesso di un prezioso marchingegno noto con il nome di aletiometro, una sorta di bussola in grado di interpretare simboli criptici misteriosi, generando risposte a qualsiasi tipo di quesito. Grazie al suo daimon di nome Pantalaimon, scopre che la Polvere (una misteriosa sostanza naturale) è considerata come causa principale di tutti i peccati dell'universo parallelo. A credere a questa tesi è il Magistrerium. Lyra ha intenzione di scoprire la verità circa la misteriosa polvere e così decide di intraprendere una fantastica avventura con l'impiego dell'aletiometro e grazie all'aiuto di Lord Asriel, della strega Pekkala, di Lee Coresbat e Iorek.

